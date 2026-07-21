Cae una parte de la organización criminal "Tren de Aragua" con un detenido y un registro en Ourense

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal vinculada a "El Tren de Aragua", dedicada presuntamente a cometer robos con violencia en viviendas y al tráfico de drogas, en una operación que también tuvo ramificaciones en Ourense, donde se practicó un registro domiciliario y una detención.

La investigación se inició en enero de 2026 tras un asalto a una vivienda de lujo en una localidad próxima a León. Los autores se apoderaron de joyas y relojes valorados en más de 100.000 euros, además de 10.000 euros en efectivo, después de amenazar a las víctimas con un arma de fuego.

Según la investigación, los integrantes de la organización realizaban un estudio previo de las víctimas, todas ellas personas con alto poder adquisitivo. Vigilaban sus rutinas y movimientos antes de abordarlas en las inmediaciones de sus domicilios, donde las amordazaban y ataban con bridas y cinta adhesiva para posteriormente amenazarlas con armas de fuego. También utilizaban vehículos robados con matrículas falsas que eran calcinados tras los asaltos para dificultar la labor policial.

La fase de explotación de la operación se saldó con seis registros en viviendas de Madrid (3), Tenerife (1), Ibiza (1) y Ourense (1), además de la detención de cinco personas, una de ellas en la provincia ourensana. Durante los registros, los agentes intervinieron numerosos teléfonos móviles, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros en efectivo, placas de matrícula falsificadas, más de 500 gramos de cocaína rosa ('tusi'), 182 gramos de MDMA, más de un centenar de pastillas de esta sustancia y diverso material para su fabricación.

Los arrestados están investigados por pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en vivienda, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo o hurto de vehículo y delitos contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, cuatro de los cinco detenidos ingresaron en prisión.