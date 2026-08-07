Caen en Ourense dos fugitivos reclamados internacionalmente

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a dos hombres sobre los que pesaban órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades de Portugal y Francia. Los arrestos se produjeron en menos de 24 horas y culminaron una investigación desarrollada en colaboración con la UDYCO Central.

El primero de los detenidos fue localizado el pasado 28 de julio, cuando circulaba en un vehículo por la ciudad. Sobre él pesaba una reclamación de las autoridades portuguesas por delitos contra la propiedad.

Uno de los arrestados está acusado de tráfico de drogas

El segundo operativo se llevó a cabo al día siguiente en una calle del centro de Ourense, donde los agentes detuvieron a otro hombre reclamado por Francia por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según la investigación, los hechos que se le atribuyen podrían acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.

Tras completar las diligencias policiales, ambos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional a través del juzgado de guardia de Ourense. En el caso del segundo arrestado, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión mientras se tramita el procedimiento de entrega a las autoridades francesas.