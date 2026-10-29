El café más barato de la provincia se toma en Ourense y puede salir gratis una vez al año

PROMOCIÓN POR FIDELIDAD
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PROMOCIÓN POR FIDELIDAD
Tomarse un café a buen precio es posible en la cafetería Novelty, en la ciudad de Ourense, donde se puede degustar uno de los cafés más económicos de la provincia. Pero hay una fecha en la que la consumición puede salir todavía mejor: el día del cumpleaños del cliente, cuando el establecimiento invita al café.
Esta promoción forma parte de las iniciativas que mantiene en vigor el local para premiar a quienes lo visitan habitualmente. La cafetería convierte así una ocasión especial en una oportunidad para tener un pequeño detalle con sus clientes, que pueden disfrutar de su café sin pagar por él durante la jornada de su aniversario.
Más allá del ahorro, la iniciativa busca reconocer la confianza de quienes eligen Novelty a lo largo del año. Un gesto sencillo que transforma una consumición cotidiana en una forma de agradecer la fidelidad de su clientela.
De esta manera, la cafetería ourensana suma a sus precios económicos una propuesta con la que celebrar los cumpleaños de sus clientes y recordar que, en ocasiones, los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.
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