¿Sabe usted que la cafetería La Pajarera está de vuelta en la ciudad?

Hoy en el Quen cho dixo, el Jardín Japonés de Ourense vuelve a estar realmente al completo

Cartel de La Pajarera
¿Sabe usted que la mítica cafetería La Pajarera regresa con el público y lo hace con el nombre más recordado por los clientes? ¿Que tras desalojar en el pasado mes de mayo a la anterior gerencia el local ultima los detalles para su reapertura? ¿Que ya luce el nuevo cartel a la vista del público? ¿Que el Jardín Japonés de Ourense pronto recuperará un referente para el ocio en la ciudad?

