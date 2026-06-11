La cafetería del Posío en Ourense, por 1.730 euros al mes

Tras confirmarse el remate de las obras de reforma integral del Jardín del Posío, la junta de gobierno local prevé aprobar este jueves el expediente de licitación para adjudicar la concesión de la histórica cafetería de este emblemático espacio.

Se da así el primer paso administrativo para reabrir un establecimiento que permanece cerrado al público desde el año 2021, víctima de los sucesivos retrasos en la puesta en marcha y ejecución de los trabajos en esta área verde.

Las condiciones económicas de salida fijadas en el pliego oficial establecen un canon mínimo de 20.764,18 euros anuales. Esta cantidad, que se desglosa técnicamente en 17.160,48 euros de principal y 3.603,70 euros en concepto de IVA, se traduce en una base de 1.730 euros al mes para el futuro inquilino. En cuanto a los plazos, la concesión se otorgará por un período inicial de 13 años.

Con este trámite, la ciudad encara por fin la recta final para recuperar uno de los espacios paralizados durante los últimos años.