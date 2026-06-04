Galería | El Jardín del Posío, bajo cemento: la polémica reinauguración en imágenes

El histórico Jardín del Posío, fundado en 1846 como la gran referencia botánica y natural del centro de Ourense, ha reabierto sus puertas envuelto en una profunda polémica vecinal y medioambiental. Las obras ejecutadas por el Concello de Ourense, que se prolongaron durante 16 meses (cuatro más de lo previsto) y supusieron un desembolso final de 2,8 millones de euros (con un sobrecoste de 200.000 euros), han provocado duras críticas debido a la drástica sustitución de las zonas ajardinadas por superficies de cemento y suelo artificial. La reforma no solo despoja al parque de su valor botánico y su alma histórica de 180 años, sino que liquida un refugio climático crucial para mitigar las severas olas de calor del verano ourensano, convirtiéndolo en un gran parque infantil genérico dominado por el hormigón.

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