Galería | El Jardín del Posío, bajo cemento: la polémica reinauguración en imágenes
16 MESES DE OBRAS
El Concello de Ourense reabre por sorpresa el Jardín del Posío tras 16 meses de obras, transformando un pulmón verde de casi dos siglos de historia en una explanada artificial de hormigón
El histórico Jardín del Posío, fundado en 1846 como la gran referencia botánica y natural del centro de Ourense, ha reabierto sus puertas envuelto en una profunda polémica vecinal y medioambiental. Las obras ejecutadas por el Concello de Ourense, que se prolongaron durante 16 meses (cuatro más de lo previsto) y supusieron un desembolso final de 2,8 millones de euros (con un sobrecoste de 200.000 euros), han provocado duras críticas debido a la drástica sustitución de las zonas ajardinadas por superficies de cemento y suelo artificial. La reforma no solo despoja al parque de su valor botánico y su alma histórica de 180 años, sino que liquida un refugio climático crucial para mitigar las severas olas de calor del verano ourensano, convirtiéndolo en un gran parque infantil genérico dominado por el hormigón.
1/15
Plantas cercadas por pavimentos rígidos.
|
Miguel Ángel
2/15
La desaparición de los parterres tradicionales, sustituidos por pavimentos continuos de colores vivos y estética industrial.
|
Miguel Ángel
3/15
La desaparición de los parterres tradicionales, sustituidos. por pavimentos continuos de colores vivos y estética industrial.
|
Miguel Ángel
4/15
Bancos desprotegidos expuestos directamente al sol, evidenciando la drástica pérdida de masa forestal y de sombra natural.
|
Miguel Ángel
5/15
Uno de los camiones usados en la remodelación, todavía presente en la reinauguración del jardín.
|
Miguel Ángel
6/15
Vecinos ourensanos recorriendo el nuevo recinto entre quejas por el cambio drástico de fisonomía del emblemático parque.
|
Miguel Ángel
7/15
Vecinos ourensanos recorriendo el nuevo recinto entre quejas por el cambio drástico de fisonomía del emblemático parque.
|
Miguel Ángel
8/15
Espacios abiertos desprovistos de masa verde que amenazan con disparar las temperaturas durante la temporada estival.
|
Miguel Ángel
9/15
Áreas de recreo que ahora presentan un aspecto genérico, idéntico al de cualquier otra plaza residencial moderna.
|
Miguel Ángel
10/15
Áreas de recreo que ahora presentan un aspecto genérico, idéntico al de cualquier otra plaza residencial moderna.
|
Miguel Ángel
11/15
Nuevas estructuras metálicas del parque infantil gigante que domina la zona central del antiguo jardín botánico.
|
Miguel Ángel
12/15
La gran estructura de juegos infantiles que centraliza el espacio urbano, difuminando el carácter romántico original de 1846.
|
Miguel Ángel
13/15
La desaparición de los parterres tradicionales, sustituidos por pavimentos continuos de colores vivos y estética industrial.
|
Miguel Ángel
14/15
Uno de los camiones usados en la remodelación, todavía presente en la reinauguración del jardín.
|
Miguel Ángel
15/15
La nueva cafetería pendiente de licitación de la nueva versión.
|
Miguel Ángel