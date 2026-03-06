La caída de un árbol provoca afectaciones en la comunicación por tren entre Ourense y Madrid

El cambiador de Taboadela, un cuello de botella para el AVE.

La caída de un árbol entre Ourense y Taboadela es la causa de los posibles retrasos que pueden sufrir los trenes que circulan por la vía de alta velocidad entre Ourense y Madrid.

A través de sus redes sociales, Adif informó que los trenes entre ambas ciudades pueden registrar algunos retrasado debido a esta incendia provocada por la caída de un árbol.

Hasta el lugar, informó Adif, que se trasladó el personal necesario para poder quitar el árbol cuantos antes y recuperar la normalidad en la circulación en la vía de alta velocidad. En estos momentos, el árbol fue retirado y la circulación está recuperando la normalidad de manera gradual.