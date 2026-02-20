Galicia reclama a Europa mejores trenes y menos retrasos con Oporto y Madrid

La Xunta de Galicia ha elevado a las instituciones europeas sus reclamaciones sobre el Corredor Atlántico, pero con un mensaje claro que va más allá de los despachos: los gallegos siguen esperando mejores conexiones ferroviarias, menos retrasos y plazos concretos. El conselleiro Diego Calvo trasladó a representantes del coordinador europeo la necesidad de “agilizar” infraestructuras clave como la alta velocidad entre Vigo y Oporto y la mejora de los trayectos hacia Madrid.

En el encuentro, el Gobierno gallego volvió a pedir datos actualizados sobre inversiones, calendarios y avances reales de las obras, al considerar que la falta de información y los retrasos están dejando a Galicia en desventaja dentro de la red europea.

El AVE con Oporto, en el aire hasta 2038

Uno de los puntos que más preocupa es la conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto. Según advirtió la Xunta, los retrasos en el proyecto de la salida sur de Vigo podrían hacer inviable la finalización de la línea antes de 2038. A esto habría que sumar la ejecución del tramo entre O Porriño y la frontera portuguesa y la negociación para un nuevo puente internacional.

También siguen pendientes mejoras en la conexión con Madrid, donde aún faltan tramos de doble vía que permitan ganar capacidad y fiabilidad. La variante de Ourense es otra de las actuaciones consideradas urgentes para evitar problemas de saturación en la entrada actual a la ciudad.

Más allá de los pasajeros, la Xunta insistió en la necesidad de reforzar las conexiones ferroviarias de los puertos de Vigo, Ferrol y A Coruña para impulsar el transporte de mercancías. A su juicio, sin estas inversiones no solo se ralentizan los viajes, sino también las oportunidades económicas y el empleo en Galicia.