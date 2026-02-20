Galicia reclama a Europa mejores trenes y menos retrasos con Oporto y Madrid

VIOLENCIA DE GÉNERO
Detenido un hombre por pegarle un puñetazo en el rostro a su pareja en Vigo
EL AVE EN EL PUNTO DE MIRA
La Xunta de Galicia ha elevado a las instituciones europeas sus reclamaciones sobre el Corredor Atlántico, pero con un mensaje claro que va más allá de los despachos: los gallegos siguen esperando mejores conexiones ferroviarias, menos retrasos y plazos concretos. El conselleiro Diego Calvo trasladó a representantes del coordinador europeo la necesidad de “agilizar” infraestructuras clave como la alta velocidad entre Vigo y Oporto y la mejora de los trayectos hacia Madrid.
En el encuentro, el Gobierno gallego volvió a pedir datos actualizados sobre inversiones, calendarios y avances reales de las obras, al considerar que la falta de información y los retrasos están dejando a Galicia en desventaja dentro de la red europea.
Uno de los puntos que más preocupa es la conexión de alta velocidad entre Vigo y Oporto. Según advirtió la Xunta, los retrasos en el proyecto de la salida sur de Vigo podrían hacer inviable la finalización de la línea antes de 2038. A esto habría que sumar la ejecución del tramo entre O Porriño y la frontera portuguesa y la negociación para un nuevo puente internacional.
También siguen pendientes mejoras en la conexión con Madrid, donde aún faltan tramos de doble vía que permitan ganar capacidad y fiabilidad. La variante de Ourense es otra de las actuaciones consideradas urgentes para evitar problemas de saturación en la entrada actual a la ciudad.
Más allá de los pasajeros, la Xunta insistió en la necesidad de reforzar las conexiones ferroviarias de los puertos de Vigo, Ferrol y A Coruña para impulsar el transporte de mercancías. A su juicio, sin estas inversiones no solo se ralentizan los viajes, sino también las oportunidades económicas y el empleo en Galicia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VIOLENCIA DE GÉNERO
Detenido un hombre por pegarle un puñetazo en el rostro a su pareja en Vigo
EL AVE EN EL PUNTO DE MIRA
Galicia reclama a Europa mejores trenes y menos retrasos con Oporto y Madrid
PROCEDIMIENTOS CORRECTORES
Hasta 91 casos de acoso en el curso 2024-2025, un 68% más
Lo último
LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, El Dioni digital
POLÉMICA EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Luis Menor se reúne con pulpeiros de O Carballiño para defender la receta tradicional gallega