Calendario del programa piloto de la atención primaria en Ourense: ya se prueba en Allariz y llegará a la ciudad en noviembre

El nuevo modelo de atención primaria ya está en marcha en Ourense. El centro de salud de Allariz comenzó a probar el sistema de organización de consultas el pasado 13 de octubre, mientras que llegará a la ciudad el próximo 2 de noviembre a través del centro de salud Valle Inclán. Ambos son los elegidos en el área sanitaria ourensana para participar en un programa piloto que se extenderá a 14 centros de Galicia.

El principal cambio afecta a las agendas de los médicos de familia, que tendrán un máximo ordinario de 30 actos diarios. Estos combinarán las consultas solicitadas por los pacientes con otras actividades que los profesionales podrán organizar, como el seguimiento de enfermos crónicos, las ecografías o las intervenciones de cirugía menor.

En pediatría, el límite ordinario será de 25 actos diarios, incluyendo las consultas a demanda y las revisiones de los programas de salud infantil.

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Estos límites no significan que únicamente puedan atenderse 30 o 25 pacientes al día. Cuando se alcance el máximo de la agenda ordinaria, la demanda adicional se organizará mediante agendas extraordinarias, adaptadas a los recursos de cada centro y acordadas voluntariamente con los profesionales. Por otro lado, las urgencias quedan fuera de estos límites y seguirán atendiéndose siempre.

El límite de las agendas fue una de las reivindicaciones de los médicos de atención primaria durante su huelga indefinida. La Xunta alcanzó en marzo un acuerdo con el sindicato O’Mega que permitió desconvocarla tras 23 días. El conflicto provocó la suspensión de más de 72.000 consultas en Galicia.