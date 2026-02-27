La calima llega a Ourense: el polvo en suspensión empeora la calidad del aire de la ciudad

La ciudad de Ourense bajo los efectos de la calima en una imagen de archivo

La llegada de calima, partículas en suspensión procedentes del norte de África, a Galicia ha empeorado la calidad del aire en la ciudad de Ourense este viernes.

Según datos de MeteoGalicia, la estación situada en la calle Gómez Franqueira registra un nivel regular de calidad del aire (amarillo) por la presencia de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5). Mientras, la calidad del aire del resto de Galicia es buena o favorable.

La Dirección Xeral de Saúde Pública activó esta semana el protocolo de actuación ante la llegada a Galicia de partículas en suspensión procedentes del norte de África, principalmente en las provincias de Ourense y Lugo.

Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, el departamento de Saúde Pública recomienda, hasta que este episodio finalice y, sobre todo en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores.

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.