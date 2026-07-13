La calle Progreso, cortada al tráfico del lunes al domingo, provoca retenciones en el centro de Ourense
EMBUDO EN EL PABELLÓN
Las obras de asfaltado y acondicionamiento de la calle Progreso obligarán a cortar totalmente el tráfico en varios tramos de Ourense entre el 13 y el 19 de julio. También habrá restricciones en garajes y cambios en algunas líneas de autobús.
Las obras de asfaltado, pavimentación y acondicionamiento integral de la calle Progreso obligan a realizar cortes de tráfico entre el 13 y el 19 de julio que ya provocan largas retenciones una vez iniciada la semana.
Las calles cortadas y la falta de alternativas generaron varios 'embudos' en el entrono del Pabellón de Os Remedios y O Couto.
Fases de las obras
El calendario de restricciones por las obras ejecutadas por la Xunta de Galicia se aplicará por fases. El lunes 13 de julio, desde las 06.00 horas, se cerrará la circulación entre la plaza de Concepción Arenal y la glorieta de San Rosendo. El martes 14, también desde las 06.00 horas, el corte afectará al tramo comprendido entre la glorieta de San Rosendo y la calle Parada Justel. Posteriormente, las actuaciones continuarán entre la bajada a la plaza de Abastos y la intersección con la calle Coruña y la avenida de Zamora.
Durante las obras quedará inhabilitado el acceso a garajes y vados particulares situados en las zonas afectadas hasta la finalización de los trabajos.
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