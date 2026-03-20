¿Sabe usted que en las calles de la city se vive una curiosa paradoja comercial? ¿Que en vías como Ervedelo se pueden ver carteles promocionales de zonas comerciales…de Santiago de Compostela? ¿Que se emplean locales en alquiler para promocionar lo de fuera? ¿Que además se acumulan frente a cartelería previa, generando el consabido efecto de abandono? ¿Y que la buena publicidad debería ir por otros derroteros?

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