Las calles de Ourense como un escenario del Festival Internacional de Teatro

De pronto, un sutil hilo musical rompió la escena dominguera de la calle del Paseo. Al ritmo de esa melodía, cuatro mujeres vestidas de un rojo intenso irrumpieron moviéndose al ritmo de los compases, atrayendo al instante las miradas atónitas de quienes pasaban por allí. Así, desde las galería Viacambre, arrancó “Inorganic”, una de las propuestas del Festival Internacional de Teatro (FITO), ofrecida por la compañía local Arun Run.

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Avanzaron con paso firme y movimientos magnéticos, abriéndose camino por la calle del Paseo y la Praza do Ferro. Las intérpretes no se limitaron a exhibirse; rompieron la barrera invisible del teatro convencional acercándose a la gente, bailando a escasos centímetros de ellos, incluso haciéndoles partícipes arrastrándolos a la atmósfera de la obra.

Pero bajo esa estética cautivadora latía un mensaje desgarrador. A medida que la comitiva avanzaba, la coreografía dibujaba el panorama sombrío de un planeta exhausto. Cada gesto de las bailarinas buscaba evocar selvas arrasadas y ecosistemas contaminados. No era un simple pasacalles, las chicas de rojo convirtieron el centro de la ciudad en un espejo de nuestra responsabilidad ambiental, logrando sacudir la inercia de todos los que nos cruzamos en su camino. El próximo fin de semana volverán a salir a las calles tratando de concienciar desde la cultura.