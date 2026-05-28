El calor sigue y amenaza con batir este jueves récords de mayo en Ourense

La provincia de Ourense se encuentra inmersa en un episodio de altas temperaturas que amenaza con reescribir hoy sus registros climáticos históricos para un mes de mayo. Durante la jornada de ayer, miércoles, la estación de MeteoGalicia en la capital registró una máxima de 37,5 grados, un valor que se quedó a tan solo seis décimas del récord histórico absoluto de la ciudad para este mes, establecido en 38,1 grados en el año 2025. Los datos oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología ratificaron esta tendencia al fijar la máxima urbana en 37,4 grados, lo que consolidó a Ourense como la segunda provincia más calurosa de toda España, únicamente por detrás de los registros extremos de Badajoz, que alcanzaron picos de 38,7 grados en localidades como Olivenza.

Anomalía en las mínimas

Sin embargo, la gran anomalía de este episodio no solo se midió de día, sino también durante la madrugada, que dejó valores tropicales inéditos en numerosos puntos de la geografía ourensana con las temperaturas mínimas más altas jamás registradas en un mes de mayo. El comportamiento atmosférico resultó especialmente extraordinario en el Alto do Rodicio, donde el termómetro no descendió de los 21,6 grados; esta marca no solo fulmina su récord absoluto para mayo desde la instalación de la estación en el año 2000, sino que adquiere tintes históricos al superar incluso los valores habituales de las noches de pleno verano. Una situación de insólita calidez nocturna se vivió asimismo en Celanova, que firmó otra mínima histórica para la época al no bajar de los 20,3 grados.

En el resto de la provincia, las temperaturas diurnas también resultaron excepcionalmente altas, aunque se mantuvieron a mayor distancia de sus topes históricos. Los habituales focos de calor de la comarca de O Ribeiro, como las estaciones de A Arnoia y Leiro, empataron con una máxima de 36,4 grados. A pesar del intenso calor acumulado en la superficie, la inestabilidad atmosférica prevista inicialmente no llegó a materializarse de forma generalizada, y la provincia logró esquivar los chubascos tormentosos pronosticados en el interior, manteniendo un ambiente seco a lo largo de toda la tarde con la única salvedad de algunos núcleos aislados en el extremo más oriental de montaña.

Este jueves, el pico

El episodio cálido incrementará su intensidad hoy jueves. En su última actualización, MeteoGalicia elevó la previsión para la ciudad hasta los 38 grados de máxima, un escenario propicio para batir el récord histórico del mes de mayo en la capital, mientras que los máximos históricos de la serie para este mes se sitúan en 39,1 grados en Arnoia y 38,5 grados en Leiro. Ante esta situación, tanto la Aemet como el servicio meteorológico autonómico mantienen activo el aviso de nivel amarillo por altas temperaturas en toda la zona del valle del Miño, una alerta que permanecerá en vigor entre las 14,00 y las 21,00 horas. Tras estas dos jornadas consecutivas de calor extremo, los modelos predictivos apuntan finalmente a un cambio de tendencia a partir de mañana viernes, con un progresivo descenso de las máximas.

Calor de mayo 37,5 °C: Temperatura máxima registrada ayer en la ciudad, el segundo punto más caluroso de España, solo por detrás de localidades de Badajoz. 38 °C: La previsión de temperatura máxima para la jornada de hoy en la ciudad, valor que amenaza con batir el récord (38,1º). 21,6 °C: La insólita temperatura mínima en el Alto do Rodicio; marca que fulmina su récord de mayo y cualquier otro mes.

Marcas históricas de calor se suceden en España, Francia y Reino Unido

El episodio de calor anómalo que afecta a la Península se enmarca en un patrón que está asfixiando a toda Europa Occidental. Según Aemet, las temperaturas propias de pleno verano se mantendrán hasta mediados de la próxima semana a causa de una potente dorsal anticiclónica. Este sistema ejerce un efecto tapón que atrapa el calor en la superficie y se suma a un proceso de descenso y compresión del aire en la atmósfera que eleva más los termómetros.

Esta configuración atmosférica ha desencadenado una cascada de récords históricos. En el norte de España, el observatorio de Igueldo, en San Sebastián, registró una mínima inédita en casi un siglo al no bajar de los 24,5 grados, mientras que el aeropuerto de Santander alcanzó los 37,1 grados de máxima, a cifra más alta para el mes de mayo desde 1964.

La situación es extrema en el Reino Unido, que ha notificado noches tropicales y máximas atípicas de 35 grados en el entorno de Londres. Por su parte, Francia certificó el día de mayo más cálido desde que existen registros, alcanzando una temperatura media nacional de 24,8 grados y picos que rozaron los 36, 15 grados por encima de lo habitual para esta época del año.

36 muertes por calor

En lo que va del mes de mayo, según el registro de Instituto Carlos III, han fallecido 36 personas por causas atribuibles a las altas temperaturas.