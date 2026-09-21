Más cámaras en las calles de Ourense sin explicaciones sobre su finalidad

La cámara en Emilia Pardo Bazán, en su acceso al Casco Vello, y la instalación en Ramon Cabanillas.

La instalación de cámaras comienza a hacerse visible en distintos puntos de Ourense. La calle Emilia Pardo Bazán, en uno de sus accesos al Casco Vello, ha sido uno de los escenarios en los que se han observado estos nuevos dispositivos. A esta ubicación se suma Ramón Cabanillas, donde en la mañana de este lunes se estaban colocando más aparatos, según han trasladado vecinos.

Instalación de más cámaras en Ramon Cabanillas.

El despliegue plantea interrogantes sobre el objetivo de estos equipos y su posible relación con la gestión de la movilidad urbana. Por el momento, no se han ofrecido explicaciones públicas detalladas sobre la finalidad de las instalaciones, lo que deja abiertas distintas posibilidades sobre su uso.

Una de las hipótesis es que las cámaras estén destinadas a vigilar la entrada a las zonas peatonales de la ciudad, mediante el control de los vehículos que acceden a espacios restringidos. Otra posibilidad es que formen parte del sistema de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya puesta en marcha se sitúa, según lo anunciado, en el pasado mes de julio.

Sin embargo, no se ha confirmado que los dispositivos instalados en Emilia Pardo Bazán y Ramón Cabanillas estén vinculados a la ZBE ni que se encuentren ya operativos para aplicar restricciones de circulación. Tampoco se han concretado el calendario de funcionamiento, los criterios de control o el sistema de sanciones que podría acompañar a su eventual puesta en servicio.

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La aparición de nuevas cámaras en diferentes calles de Ourense vuelve a poner el foco en la falta de información que el Concello ofrece sobre sus actuaciones en materia de movilidad. Mientras los equipos se extienden a nuevos puntos, persisten las dudas sobre qué se pretende controlar, cuándo comenzarán a funcionar y cómo afectarán a los conductores.