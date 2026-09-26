¿Sabe usted que algo está cambiando en los semáforos de Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, la nueva normativa de la DGT causa lío en la city

Un semáforo de Ourense.
Un semáforo de Ourense.

¿Sabe usted que estos días hay bastante caos de tráfico? ¿Que están cambiando el flujo de los semáforos en la city y a muchos peatones y conductores el resultado les parece una auténtica trapallada? ¿Que este lío es por una nueva normativa de la DGT ? ¿Que ahora está prohibido que coincida la luz verde para los viandantes con el ámbar intermitente para los coches en los pasos de peatones?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats