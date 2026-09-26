¿Sabe usted que algo está cambiando en los semáforos de Ourense?

¿Sabe usted que estos días hay bastante caos de tráfico? ¿Que están cambiando el flujo de los semáforos en la city y a muchos peatones y conductores el resultado les parece una auténtica trapallada? ¿Que este lío es por una nueva normativa de la DGT ? ¿Que ahora está prohibido que coincida la luz verde para los viandantes con el ámbar intermitente para los coches en los pasos de peatones?

Relacionado Cortes de tráfico en Ourense por las Fiestas de Santa Teresita