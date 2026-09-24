Cortes de tráfico en Ourense por las Fiestas de Santa Teresita

La celebración de las Fiestas de Santa Teresita provocará diversos cortes de tráfico y desvíos de la circulación en el barrio de Ourense desde este viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre. Las restricciones de movilidad, orientadas a facilitar los actos festivos y garantizar la seguridad en la zona, afectarán de forma escalonada a varias arterias del callejero local.

En concreto, la circulación por las calles Río Xares (en su intersección con Río Sil) y Río Búbal quedará cortada el viernes y el sábado a partir de las 18:00 horas, mientras que el domingo el cierre se adelantará a las 17:00 horas.

Por su parte, los accesos a Santa Teresita y Río Sil —con la entrada de vehículos cerrada desde Quintián— se interrumpirán el viernes a las 19:00 horas, y el sábado y domingo desde las 18:00 horas. El domingo se registrará además un corte adicional a las 12:00 horas con motivo del paso de la procesión. Asimismo, se modificará temporalmente el sentido de la marcha en la calle Río Avia, en el tramo situado entre Río Sil y Río Támega.

Las restricciones mantendrán un esquema flexible que se irá adaptando al desarrollo de las actividades y a los posteriores trabajos de limpieza, pudiendo adelantarse o ampliarse según las necesidades de montaje de las infraestructuras o la afluencia de público. Se aconseja extremar la precaución y prestar atención a la señalización provisional a quienes vayan a desplazarse por el perímetro afectado.