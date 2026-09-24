Cortes de tráfico en Ourense por las Fiestas de Santa Teresita
DURANTE TRES DÍAS
Durante el fin de semana de las Fiestas de Santa Teresita varias calles del barrio ourensano estarán cortadas o verán su circulación limitada
La celebración de las Fiestas de Santa Teresita provocará diversos cortes de tráfico y desvíos de la circulación en el barrio de Ourense desde este viernes 25 hasta el domingo 27 de septiembre. Las restricciones de movilidad, orientadas a facilitar los actos festivos y garantizar la seguridad en la zona, afectarán de forma escalonada a varias arterias del callejero local.
En concreto, la circulación por las calles Río Xares (en su intersección con Río Sil) y Río Búbal quedará cortada el viernes y el sábado a partir de las 18:00 horas, mientras que el domingo el cierre se adelantará a las 17:00 horas.
Por su parte, los accesos a Santa Teresita y Río Sil —con la entrada de vehículos cerrada desde Quintián— se interrumpirán el viernes a las 19:00 horas, y el sábado y domingo desde las 18:00 horas. El domingo se registrará además un corte adicional a las 12:00 horas con motivo del paso de la procesión. Asimismo, se modificará temporalmente el sentido de la marcha en la calle Río Avia, en el tramo situado entre Río Sil y Río Támega.
Las restricciones mantendrán un esquema flexible que se irá adaptando al desarrollo de las actividades y a los posteriores trabajos de limpieza, pudiendo adelantarse o ampliarse según las necesidades de montaje de las infraestructuras o la afluencia de público. Se aconseja extremar la precaución y prestar atención a la señalización provisional a quienes vayan a desplazarse por el perímetro afectado.
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