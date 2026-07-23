El Camino reconecta a hijos de la emigración con Galicia

Decenas de jóvenes procedentes de la emigración gallega han iniciado esta semana su aventura a pie hacia Santiago en el marco del programa “Conecta con Galicia no Camiño”, una iniciativa impulsada por la Secretaría Xeral da Emigración. El grupo de participantes arrancó formalmente su travesía en la emblemática Ponte Romana de Ourense. Por delante les aguardan más de 100 kilómetros de marcha en los que no solo recorrerán diversas localidades de la provincia ourensana, sino que también tendrán la oportunidad de visitar otros puntos de la geografía gallega.

En paralelo, otro grupo comenzó su periplo desde Vigo, en este caso a través del Camino Portugués. Ambos itinerarios convergerán en apenas unos días, cuando todos los jóvenes se reúnan en la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

Reencuentro cultural

El programa está especialmente dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de emigrantes que residen en el extranjero. Su objetivo principal es ofrecerles una experiencia de enriquecimiento personal mediante actividades que les permitan conocer de primera mano el territorio, la cultura y la realidad socio-cultural actual de la comunidad.

Para gran parte de estos jóvenes la iniciativa supone mucho más que una ruta de senderismo: representa su primera oportunidad de visitar Galicia y reencontrarse de forma directa con la tierra de sus antepasados.

En esta experiencia han estado acompañados por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, así como por el delegado territorial de la Xunta en la provincia, Manuel Pardo, quien compartió junto a los jóvenes alojados la Residencia Juvenil Florentino López Cuevillas los primeros pasos de la Vía de la Plata. Los 41 participantes sellaron su compostela en la Oficina de Turismo de la Xunta, dando así inicio simbólico a esta experiencia que les permite reencontrarse con sus raíces gallegas a través del Camino de Santiago.

El programa Conecta con Galicia en el Camino, organizado por la Secretaría xeral da Emigración en colaboración con la Dirección xeral de Xuventude, reúne este año a cerca de 100 jóvenes de entre 18 y 21 años de hasta seis países distintos de América. El objetivo de la iniciativa es fortalecer los vínculos con la tierra de origen a través de una experiencia vital, cultural e identitaria como es el Camino de Santiago.

Con esta, la iniciativa alcanza ya las 36 ediciones y suma más de 3.600 participantes desde su puesta en marcha, consolidándose como uno de los programas de referencia de la Xunta para acercar las nuevas generaciones de la diáspora a sus raíces.