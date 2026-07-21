Los colectivos del Camiño de Inverno buscan inversores

La antigua capilla ruesa de San Andrés, donde está el punto de información al peregrino, acogió ayer una reunión de las asociaciones del Camiño de Inverno, a la que asistieron la Asociación de Municipios del Camiño de Inverno, agentes sociales y el director del Área de Cultura de la Sociedad de Xestión del Xacobeo, Francisco Singul. En la cita se habló de las actividades conmemorativas del décimo aniversario de la oficialización de la ruta de peregrinación que discurre por Valdeorras, entre las que está la organización de dos congresos, uno de ellos referido a la captación de inversores.

“O Camiño de Inverno necesita un pouco de arranque inversor”, comentó Javier Gómez Vila, presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (Fegac). Explicó que la iniciativa pretende corregir los problemas de establecimientos que no funcionan y cuyos responsables no saben cómo sacarlos adelante o bien aumentar la oferta de hospedajes que tienen a su disposición los peregrinos, entre otros objetivos. Un aspecto en el que incidió es que estas inversiones no tienen por qué incidir directamente en la ruta, pues también podrían beneficiarse la hostelería, las bodegas o dar a conocer la zona.

Gómez Vila explicó que “necesitamos traer inversores de fóra. Serán uns 30 ou 40 e van a coñecer o Camiño de Inverno e a súa capacidade de inversión”. Seguidamente, explicó que “cada concello ensinará onde invertir e cales son as oportunidades de negocio”. El congreso finalizará en Lugo, donde quienes ofrecen productos de esta ruta de peregrinación podrán mostrárselos a quienes desean comprar. “A ver se conseguios que cheguen a un acordo”, dijo.

El congreso de captación de inversores no será el único que se desarrollará este año, la Fegac también prepara otro para octubre, que se desarrollará a lo largo de la misma ruta de peregrinación, con el cual se persigue mostrar los lugares de interés del Camiño de Inverno. El presidente de la federación apuntó la posibilidad de llevarlo a la capilla donde se desarrolló la reunión de ayer, al albergue de Diomondi o a los Codos del Belesar, tres opciones del emplazamiento para “dar a coñecer este Camiño ao público”. La iniciativa finalizará en Santiago de Compostela con un ciclo de charlas de eruditos.

Otra actividad para conmemorar el décimo aniversario de la oficialización del Camiño de Inverno es la presentación de una credencial oficial de esta fecha, que apoya la Federación Española de los Amigos del Camiño de Santiago. Además, se repartirá entre los peregrinos un cuaderno de la presidenta de la Asociación de Amigos do Camiño de Inverno, Asunción Arias Arias, con las plantas y árboles, incluidos los medicinales, de la ruta.