Un Camino de vela en vela en memoria de una madre: un murciano descansa en Ourense tras recorrer más de mil kilómetros

Cada vez que Alberto Peláez salía de viaje, su madre encendía una vela. Solo la apagaba cuando su hijo regresaba a casa. Ahora es él quien enciende una en cada iglesia que encuentra mientras peregrina hacia Santiago de Compostela. Este murciano de Alcantarilla sabe que el verdadero motivo de su viaje quedó atrás, en su tierra, donde su madre falleció el pasado 1 de septiembre. "Necesitaba iluminarle el camino", explica. Su pérdida lo ha impulsado a recorrer más de mil kilómetros.

Alberto comenzó su andadura el 15 de septiembre, apenas dos semanas después de perder a su madre. "Necesitaba salir de su casa", recuerda. Había intentado hacer el Camino Francés años atrás, pero el trabajo lo obligó a abandonarlo después de una semana. Esta vez sintió que tenía que volver. "No sabía hasta dónde tenía que llegar", confiesa. Salió de la catedral de Murcia, enlazó la Ruta del Azahar con el Camino del Sureste y, al llegar a Benavente, alcanzó la Vía de la Plata, desde donde continuó hacia Galicia por el Camino Sanabrés.

El peso de cada paso

La peregrinación tiene una dificultad añadida. Alberto sufrió una fractura de tibia en un accidente de moto y lleva una placa de titanio con varios tornillos. La rehabilitación no consiguió devolverle completamente la movilidad. A ello se suman dos infartos y un tratamiento anticoagulante que exige controles médicos periódicos. "Al principio no estaba muy preparado físicamente. Hacía etapas de 15 o 16 kilómetros, parando cada tres cuartos de hora", explica.

El cansancio se acumula al final de cada jornada. Su mochila incluye una tienda de campaña de la que podría haberse desprendido hace semanas, pero ha decidido conservarla hasta Santiago. En ocasiones ha dormido al aire libre y otras ha encontrado refugio en los albergues del recorrido. Las cuestas gallegas tampoco le han dado tregua. "Nada más llegar a Ourense me comí una buena subida. Fue un gran recibimiento", bromea.

La soledad del peregrino

Durante semanas, Alberto caminó prácticamente solo. Desde Murcia hasta Benavente apenas se cruzó con otros peregrinos, obligado a dividir las etapas más largas para adaptarlas a sus posibilidades. Agradece la hospitalidad de quienes le han abierto los albergues y ofrecido cobijo. Ahora, en Galicia, encuentra compañía en las últimas etapas, después de tantos kilómetros de soledad. "Mi padre se piensa que esto es una hazaña o una aventura, pero hay miles de personas que llegan a Santiago, cada una con sus motivos", señala, restando importancia a su propio esfuerzo.

Ourense ha sido una oportunidad para hacer un alto en el recorrido. Alberto ha decidido pasar dos días en la ciudad antes de retomar hoy la marcha hacia Santiago. Sin prisas, aprovecha las paradas para conocer los lugares que atraviesa y se ha interesado especialmente por las termas. Es su primera visita a Galicia, donde la lluvia está siendo protagonista en sus últimas etapas. Lejos de desanimarlo, encuentra encanto en los pequeños detalles del paisaje: los arroyos que bajan con más fuerza, el sonido del agua y los rayos de sol que se abren paso entre las nubes.

Si las fuerzas lo acompañan, espera llegar a Santiago el próximo día 18. Tan solo le queda un último esfuerzo para unas piernas que ya han aprendido a resistir durante casi dos meses.

En la recta final, Alberto sigue encontrando fuerzas en el recuerdo de su madre. Al hablar de su pérdida, la emoción vuelve a quebrarle la voz. "Siento que me acompaña en cada paso que doy", confiesa. Santiago está cada vez más cerca, pero llegar a la meta nunca fue lo más importante. Porque hay viajes que se emprenden para llegar a algún lugar y otros que solo se entienden al recordar por quién comenzaron. "Esto lo hago por ella".