El campus acredita a sus 14 primeros expertos en Agua, Termalismo y Salud

Tras un año de apendizaje, el campus de Ourense puso fin a la primera edición de su curso de Experto en Agua, Termalismo y Salud. De ella sale una promoción pionera formada por catorce alumnos de diversos perfiles profesionales que, a lo largo de este curso 2025/2026, ha adquirido una formación integral sobre las propiedades terapéuticas y cosméticas de las aguas locales.

Este título propio de la Universidade de Vigo (UVigo), impulsado a través del Centro de Posgrado y enmarcado en el Campus Auga, marca un hito en la profesionalización del sector termal ourensano. Bajo la dirección de las investigadoras de la Facultad de Ciencias Mª Inmaculada Franco y María José Pérez, el posgrado ofreció 20 créditos ECTS repartidos en 136 horas de docencia (presencial y virtual), completadas con 60 horas de prácticas en empresas. El programa abarcó desde el análisis geológico y la microbiología del agua hasta su aplicación clínica en diversas patologías. “Esta formación prepara a profesionais para traballar no ámbito da saúde e do benestar, potenciando o uso terapéutico e cosmético das augas termais”, explicaron las coordinadoras.

La diversidad del alumnado, procedente de áreas como la medicina o la farmacia, consolida el termalismo como un espacio de encuentro interdisciplinar. “O termalismo constitúe hoxe un espazo de encontro interdisciplinar, de coñecemento compartido e de traballo en común”, destacan desde la organización del curso.

Durante la clausura, celebrada en la Facultad de Ciencias, el decano Pedro Araujo y el vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez Rajo, felicitaron a la promoción inaugural. Las responsables académicas agradecieron la vocación de estos estudiantes, llamados a liderar un campo con un enorme potencial científico, sanitario y económico para la región.

Asimismo, Rodríguez Rajo confirmó la ambición institucional de la iniciativa. En el actual proceso de renovación de la acreditación del Campus Auga, este título se postula para convertirse próximamente en un máster oficial. Con este paso se reafirma la apuesta por una educación vinculada a la identidad de Ourense.

Desde la organización concluyeron que esta promoción es una “semilla” indispensable para consolidar el lugar que merece el termalismo. Tras el excelente balance de la experiencia inaugural, en los próximos días se abrirá la preinscripción para la segunda edición.