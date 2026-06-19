IA y drones para tratar de revolucionar los cultivos en el campus de Ourense

El campus de Ourense acogió este jueves la presentación oficial de Precigal, un proyecto de investigación que aplicará la agricultura de precisión en los cultivos de maíz, patata y viñedo. Esta iniciativa, respaldada por la Universidad de Vigo y la Agencia Gallega de Innovación, busca transformar el sector primario mediante el uso de inteligencia artificial, drones, robots y múltiples sensores.

El objetivo central de Precigal es desarrollar una novedosa plataforma digital inteligente que integrará información agronómica en tiempo real. Este avanzado sistema procesará datos del suelo, del clima y de imágenes aéreas para generar recomendaciones completamente personalizadas para cada parcela, lo que permitirá mejorar el rendimiento agrícola y reducir el impacto ambiental drásticamente.

El consorcio encargado de esta ambiciosa propuesta está formado por seis empresas gallegas: Sertogal, Avelino Santana García, Veiga Bella, Innebo, Comercial Agrícola Guerra y Azul e Verde. Además, cuentan con la valiosa participación activa del Centro Tecnológico de la Carne y el grupo Aerolab de la Universidad de Vigo.

Durante la jornada, celebrada en el Edificio de Ferro, se destacó que el proyecto no se limitará al diseño tecnológico, sino que incluirá su validación práctica en explotaciones agrícolas reales. Allí se evaluará rigurosamente el control fitosanitario y la optimización de valiosos recursos como el agua o los fertilizantes.

El desarrollo de la plataforma se extenderá hasta septiembre de 2028 y contempla un gran programa de transferencia de conocimiento para facilitar la esperada modernización de las granjas en toda Galicia.