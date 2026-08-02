El Campus Auga apoya cinco proyectos con salida comercial

El Campus Auga, la estrategia de especialización investigadora del campus de Ourense, financiará cinco proyectos para convertir el conocimiento generado por sus grupos en productos y servicios con aplicación real. Las iniciativas abarcan desde nuevos ingredientes alimentarios y envases sostenibles hasta una herramienta para anticipar riesgos agroclimáticos en sectores estratégicos de la provincia.

Los trabajos han sido seleccionados dentro del Programa de Impulso a la Valorización y Transferencia del Conocimiento, financiado mediante el convenio entre la Consellería de Educación y la UVigo para desarrollar las acciones estratégicas del Campus Auga entre 2024 y 2027. La convocatoria pretende apoyar investigaciones con potencial de explotación comercial, favorecer su llegada a la sociedad y reforzar la cultura emprendedora.

Dos de los proyectos buscan crear ingredientes con efecto prebiótico, es decir, capaces de favorecer el equilibrio de la flora intestinal. María Luisa Rúa coordinará una iniciativa para obtener estos compuestos a partir de una variedad de alga roja. El proceso se probará a mayor escala con la intención de desarrollar ingredientes sostenibles que puedan utilizarse en alimentos, productos nutricionales y cosméticos. Por su parte, Ana María Torrado trabajará en otro ingrediente de este tipo elaborado a partir de paja de trigo. Su proyecto analizará qué requisitos legales debe cumplir para poder comercializarse en distintos mercados.

Otra de las iniciativas estudiará un envase alimentario elaborado con una sustancia obtenida de insectos adultos mediante técnicas de bajo impacto ambiental. La investigadora Helena Raquel dos Santos Fernandes analizará su resistencia, seguridad y capacidad para conservar mejor los alimentos, además de sus posibilidades comerciales.

La conexión con el territorio ourensano será especialmente visible en el trabajo de Pedro Miguel Ferreira Santos. El investigador desarrollará una harina funcional a partir del bagazo de uva tinta de la Denominación de Origen Ribeiro, el residuo que queda después de prensar la uva. La idea es utilizarla para elaborar panes y galletas con más fibra y antioxidantes. Los productos se probarán en una planta piloto y en panaderías colaboradoras.

El quinto proyecto, liderado por Diego Fernández, pondrá en funcionamiento una herramienta digital para anticipar riesgos relacionados con el clima. Combinará previsiones meteorológicas e inteligencia artificial para prever la evolución de los cultivos y detectar con semanas de antelación condiciones que puedan favorecer enfermedades o situaciones de estrés. La fase inicial se centrará en la patata y el viñedo, dos sectores relevantes en Ourense.