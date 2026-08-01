Alberto Vaquero, nuevo director del Campus Auga en la Universidad de Vigo
NUEVA ETAPA
Durante su mandato buscará más colaboración empresarial e institucional
El Campus Auga inaugura una nueva etapa bajo la dirección del profesor Alberto Vaquero. Este proyecto de especialización, que cuenta con la acreditación y financiación de la Xunta de Galicia, cambia de liderazgo tras el mandato de Roberto Ignacio Fernández. El nuevo responsable encara esta etapa con la intención de apuntalar el prestigio de la institución, subrayando que “ten que ser o selo de calidade para o noso campus de Ourense”.
Tomar las riendas de este motor académico e investigador supone un desafío de envergadura. En sus primeras valoraciones, Vaquero reconoció el peso del nombramiento. “É un reto moi importante para calquera e espero que grazas ao traballo de todos os que formamos parte deste ilusionante proxecto, academos o mellor para el”, señaló. Con un marcado perfil conciliador, reivindica el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria. “Eu son un xogador de equipo e dende logo teño claro que só aportando entre todos e todas se logran bos resultados”, aseguró Vaquero.
El currículum del nuevo director avala su trayectoria académica. Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y con un máster en Economía, es profesor titular en grados, posgrados y programas para mayores en Vigo y Ourense. Como investigador de Economía Aplicada forma parte del centro Ecobas y es miembro del grupo GEN, considerado de referencia competitiva. Además, trabajó como asesor del Consejo Económico y Social de España y del Gabinete del Ministerio de Educación.
Su vinculación con el Campus Auga se remonta a sus orígenes. “Xa no primeiro mandato do ex-reitor Salustiano Mato, participei, como director da Área de Descentralización do campus de Ourense, no primeiro plan estratéxico do que agora é o noso campus de especialización”, rememoró. Tras ejercer como secretario científico y vocal de transferencia, el docente valoró a sus predecesores. “Con todos eles e cos diferentes vicerreitores e vicerreitoras do campus de Ourense aprendín moito”, aseguró. Para concluir, agradeció la confianza depositada en él por parte de la rectora Carmen García Mateo y muy especialmente por la vicerreitora do campus de Ourense, Montserrat Cruz.
El primer reto será lograr la reacreditación en 2027
El nuevo director del Campus Auga, Alberto Vaquero, subraya la enorme evolución académica registrada. “En menos de 13 anos avanzamos moitísimo. Os que imos cumprindo anos nesta Universidade somos testemuñas de que todos os equipos reitorais dedicaron tempo e esforzo ao seu desenvolvemento”, destaca.
El Campus Auga experimentó un gran impulso vital al acreditarse en el Sistema Universitario de Galicia. La Xunta aportó más de tres millones de euros para el período 2024-2027, financiando contratos investigadores, premios, congresos, infraestructuras y nuevas becas de movilidad con “un abano de actividades moi completa e de calidade”.
En este sentido, el primer reto está claro. “A nosa prioridades é conseguir a reacreditación do Campus Auga como campus de especialización do Sistema Universitario Galego”, asegura Vaquero. El nuevo director confía en superar pronto este trámite, al considerar que los resultados obtenidos en los dos últimos años son excelentes y son una gran muestra de todo lo que se ha hecho hasta ahora.
Más allá de este objetivo, Vaquero apuesta por fomentar las sinergias entre las líneas de especialización, como alimentación, agricultura o gestión del agua termal, y las áreas de soporte, como la inteligencia artificial o la economía circular. “Na nova proposta de plan estratéxico queremos abrir máis todas estas liñas para potenciar a auga, como elemento aglutinador”, explica. Para ello, resulta fundamental impulsar una investigación multidisciplinar y “mellorar as colaboracións con outros campus de especialización e coas empresas e institucións”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
¡ES UN ANUNCIO!
Romanticismo romántico
REAPERTURA DEL TEMPLO
Tras el fuego, un nuevo comienzo en el monasterio budista de San Amaro
DIARIOS DO PASADO
Unha homenaxe a “Xocas”, don Xaquín, en Lobeira