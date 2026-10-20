El Campus Auga de Ourense premia 13 trabajos de investigación

Los proyectos que se llevan a cabo en el Campus tienen un impacto directo en la sociedad. La octava edición de los Premios de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica del Campus Auga lo certifica. Este certamen, consolidado como un escaparate del talento investigador de Ourense, ha dado a conocer a sus ganadores, reconociendo el esfuerzo y la innovación de 13 trabajos. Sus temáticas abarcan desde la degradación de antibióticos de uso humano en suelos agrícolas hasta la innovación hacia la sostenibilidad en el viñedo.

Con una dotación total de 12.000 euros, enmarcada en el convenio de colaboración entre la UVigo y la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia, estos premios buscan estimular a una comunidad universitaria.

Investigación de vanguardia

El jurado ha puesto en valor el trabajo de tres jóvenes doctores que abordan problemas críticos de la actualidad. Desde la Facultad de Ciencias, la investigadora Lucía Rodríguez, dirigida por Manuel Arias y Andrés Rodríguez Seijo, ha sido premiada por una tesis fundamental para el campo gallego, analizando la presencia y degradación de antibióticos de uso humano en suelos agrícolas.

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En la misma facultad, Andrea Rodríguez, bajo la tutela de María Luisa Rúa y Clara Fuciños, ha abierto nuevas puertas en la biotecnología alimentaria mediante la producción de ingredientes innovadores usando tecnologías enzimáticas. Por su parte, la Escuela Superior de Ingeniería Informática está representada en estos premios con Rubén Domínguez, quien, dirigido por Miguel Reboiro y Hugo López, ha diseñado un sistema de inteligencia artificial para colonoscopias, un significativo avance para el diagnóstico médico.

En la categoría de trabajos de fin de estudios, se reconocieron tres proyectos de máster. Roxana Cutillas ha analizado el efecto de las cubiertas vegetales sobre la fertilidad del suelo en viñedos de las denominaciones de origen Monterrei y Rías Baixas, aportando conocimiento clave para los viticultores locales. Además, el potencial de los recursos marinos ha sido protagonista gracias a los trabajos de Gilberto Quintela Ferraz, centrado en la extracción de compuestos bioactivos del alga Laminaria ochroleuca, y de Andrea Luaces, que ha investigado el uso de microalgas rojas como biorrefinería para obtener proteínas.

Proyección internacional

El certamen ha premiado también tres artículos publicados en prestigiosas revistas globales que sitúan a la UVigo a la vanguardia de la tecnología de los alimentos. Entre ellos, destaca un trabajo publicado en Food Chemistry: X por el equipo de Pengren Zou sobre el uso de nanopartículas para la incorporación de curcumina; una investigación liderada por Pedro Miguel Ferreira sobre la creación de productos del mar impresos en 3D a partir de extractos de algas; y un estudio de Nuno Muñoz y su equipo sobre tecnologías ecológicas para obtener antioxidantes a partir de insectos comestibles.

Con todo, la investigación pierde su sentido si no revierte en la sociedad. Por ello, el apartado de transferencia ha reconocido iniciativas de gran valor práctico como el proyecto “Blackrotend” de María Fernández y Francisco Javier Rodríguez Rajo para combatir plagas en viñedos ecológicos; la formación técnica sobre gestión de aguas impartida a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por el equipo de Diego Fernández; y un entrañable y necesario proyecto de Inmaculada Franco y sus colaboradoras para poner en marcha un obrador de conservas en la Fundación Menela. Por último, el premio a la divulgación fue otorgado a la investigadora Paula Pérez por su jornada sobre innovación y sostenibilidad en el viñedo.