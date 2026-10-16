Seis de cada diez alumnos del campus de Ourense entran en su carrera ideal

Hay estudiantes que pisan la universidad teniendo clara su vocación. Otros, obligados por las notas de corte, acaban sentándose en las aulas de un grado que no encabezaba su lista de deseos. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha puesto cifras a este mapa de aspiraciones con los datos definitivos de matrícula del curso 2026-27, que reflejan no solo cuántos alumnos accedieron a cada titulación, sino también en qué posición la habían colocado cuando solicitaron su ingreso.

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En el campus de Ourense de la Universidade de Vigo, el balance confirma un alto grado de afinidad: el 91,43% de los 1.039 matriculados en los diferentes grados logró entrar en una de sus tres primeras opciones. De hecho, más de seis de cada diez nuevos universitarios -un total de 646 personas- obtuvieron asiento directamente en su primera preferencia.

Al ordenar los títulos por porcentaje de alumnos matriculados que los eligieron como primera opción, la mayor fidelidad vocacional corresponde a Relaciones Internacionales y al programa PARS de Ingeniería Aeronáutica, donde el 100% de las plazas se cubrieron con aspirantes de primera preferencia (28 de 28 y 8 de 8, respectivamente). De los grados con mayor oferta, el porcentaje más elevado lo registra Educación Primaria, con un 91,03% de vocación directa (71 de sus 78 alumnos). Por encima de la media del campus se sitúan también Geografía e Historia, con un 75% (33 de 44), Ingeniería Agraria (70%), Educación Social (68,75%), Trabajo Social (64,86%), Administración y Dirección de Empresas (62,64%) y Enfermería (61,02%).

En cambio, otras carreras con un volumen elevado de alumnos presentan porcentajes más moderados de elección prioritaria: Ingeniería Informática se queda en un 57,35% de primeras opciones (78 de 136), Turismo en un 54,84%, Derecho en un 52% y Educación Infantil en un 50% justo (41 de 82). La proporción más baja de vocación directa se da en grados donde más de la mitad de las matrículas llegaron como segundas alternativas o descartes: Ingeniería Aeroespacial (46,81%, con 22 de 47 alumnos en primera opción), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (45,95%), Inteligencia Artificial (43,75%) y Ciencias Ambientales, que cierra la tabla con solo un 40,62% de primeras opciones.

El panorama gallego

En el conjunto del sistema universitario gallego, el 71,5% de los 12.035 alumnos matriculados (8.605 en total) accedió en su primera opción. A escala autonómica, el liderazgo en porcentaje de primeras opciones pertenece de nuevo a las titulaciones de la rama biosanitaria: Odontología en Santiago logra el 100% de ocupación (53 de 53), Medicina roza el pleno casi absoluto con un 99,76% (410 de 411) y Veterinaria en el campus de Lugo registra un contundente 96,52% (111 de 115). Por su parte, en la Universidade da Coruña sobresalen de forma clara Diseño Industrial en Ferrol (97,26%), Arquitectura (97,06%) y Ciencias del Deporte (96,83%). Paralelamente, en el campus central de Vigo destacan ADE (80%) e Ingeniería Mecánica (74,31%), mientras que en Pontevedra el grado en Diseño hizo pleno absoluto al cubrir todas sus vacantes con un 100% de primeras preferencias.