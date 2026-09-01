El Campus llega a septiembre con vacantes en siete grados

El Campus de Ourense celebra este martes su jornada de bienvenida al nuevo alumnado del curso 2026/27. Docenas de estudiantes empezarán en el pabellón su nueva vida universitaria, recibiendo toda la información clave sobre becas, movilidad, deporte, asociacionismo, igualdad, alojamiento y opciones de emprendimiento. Mientras el recinto universitario se llena de música, regalos y actividad para recibir a los novatos, el proceso de admisión apura sus plazos para tratar de cubrir las más de 1.000 vacantes ofertadas. Por el momento, llega a septiembre con plazas disponibles en 7 de los 24 grados que se imparten en el Campus.

Según las listas del quinto llamamiento de matrícula publicado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), el acceso sigue abierto en los grados de Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, Trabajo Social y Turismo. A estas carreras se suman las dobles titulaciones vinculadas a estas áreas, como las simultaneidades de Turismo con Geografía e Historia, Ingeniería Agraria con Ciencias Ambientales, y Agraria con Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Esta suma de vacantes enfila el arranque de las clases contrastando con el lleno absoluto que ya presentan las otras 17 opciones de la oferta académica ourensana. Grados como Ingeniería Aeroespacial, con una nota de corte de 12,242, Relaciones Internacionales (11,682) o Enfermería (11,110) cerraron sus cupos en los primeros plazos de matrícula. Tampoco quedan huecos en el doble grado de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, que exigió un 10,992 como nota de corte para entrar.

Las plazas libres son una situación que se repite año tras año. Una vez finalizado el proceso de adjudicación de plazas del año pasado quedaron sin cubrir 66 plazas en Ciencia y Tecnología de los Alimentos; Ciencias Ambientales; Ingeniería Agraria; Turismo; Geografía e Historia; la Simultaneidad Turismo y Geografía e Historia y la Simultaneidad Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales. Algunas de las titulaciones viven este año la misma situación, por lo que apunta a una posible dificultad para atraer a alumnado.

Año marcado por un relevo histórico

Será un año académico marcado por el relevo histórico en el rectorado, con Carmen García Mateo al mando. Por primera vez desde la creación de la institución académica, una mujer asume el cargo más alto del gobierno universitario. Aunque ya ha participado en varios actos y sesiones institucionales antes del verano, este será el primer curso completo al frente de la UVigo para la catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, marcando un auténtico hito en la cúpula directiva y en el sistema universitario.

Carmen García Mateo toma posesión como rectora de la U Vigo. | La Región

Su llegada a la máxima representación institucional se materializó tras las pasadas elecciones del mes de mayo. Al frente de la candidatura “Nós Universidade”, García Mateo logró imponerse en las urnas a Belén Rubio, que ejercía como vicerrectora de Investigación y representaba la opción continuista.

Esta victoria certificó el final definitivo del ciclo de ocho años del anterior rector, Manuel Reigosa. Con este esperado relevo, la universidad encara un cambio de rumbo y una profunda renovación estratégica para sus tres campus.

La jornada de bienvenida que se celebra hoy en el pabellón de Ourense supone una de sus primeras tomas de contacto oficiales con el nuevo alumnado. Junto a ella también estará la nueva vicerrectora del Campus de Ourense, Montserrat Cruz, que desde aquí representará al nuevo equipo rectoral y defenderá los intereses propios de As Lagoas.