El campus de Ourense abre sus puertas a más de 500 preuniversitarios

El campus de Ourense ha abierto sus puertas este martes y miércoles a una nueva generación de talento. Unos 535 alumnos de Bachillerato, procedentes de nueve centros de la provincia y alrededores, participan en estas jornadas diseñadas para que conozcan de primera mano las facultades, las instalaciones y la oferta académica de la Universidade de Vigo.

El vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez Rajo, fue el encargado de recibirlos en la sala Marie Curie del edificio Politécnico. Durante su intervención, destacó la importancia de estas visitas en un momento en el que el alumnado está pensando en cómo encaminar su futuro. “Nada mellor para coñecer un campus que poder visitalo. Estades nunha época de incerteza, na que moitos de vós xa teredes claro o que estudar pero moitos outros non e estas visitas son moi importantes para enfocar o voso futuro universitario e profesional”, señaló Rodríguez Rajo.

Además, puso en valor la excelencia académica, la alta empleabilidad de las titulaciones ofertadas, la cercanía del profesorado. y el papel estratégico de la institución. “O campus de Ourense non é só o campus da cidade, é o campus de toda a provincia e do sur de Galicia e unha moi boa opción para o voso futuro”, afirmó e vicerector.

Entre los centros participantes, ayer fue el turno del IES Lagoa de Antela (Xinzo de Limia), IES de Allariz, CPR Seminario Menor Diocesano A Inmaculada, IES Celanova Celso Emilio Ferreiro e IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda). Hoy, miércoles 14 de enero, será el turno de 250 alumnos del IES Xesús Taboada Chivite (Verín), IES Carlos Casares (Viana do Bolo), CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús e IES Eduardo Blanco Amor de Ourense. Estas sesiones dan continuidad a las celebradas en diciembre y en las que participaron más de 200 alumnos. Además, está previsto que las jornadas “Coñece o campus de Ourense” se repitan con otras dos sesiones similares.