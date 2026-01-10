Más de la mitad de grados del campus de Ourense tienen mayor proporción de mujeres

De los 4.413 estudiantes matriculados en el campus de Ourense en el actual curso académico, el 54,77% son mujeres (2.417) y el 45,23% son hombres (1.996). Existe, por tanto, un alto nivel de paridad entre el alumnado. Sin embargo, si las cifras se desgranan por ramas y titulaciones las diferencias son claras. En 12 grados, de los 22 ofertados, la mayoría son mujeres.

Las alumnas “ganan” por goleada en los grados de Ciencias de la Salud y Humanidades, con cinco titulaciones en las que la proporción femenina en las aulas supera el 80%. Educación Infantil, con un 88,03%, es el grado en el que más mujeres están matriculadas -concretamente 309, frente a 42 hombres-. Le siguen Educación Social (con un 85,54%), Enfermería (83,48%), Trabajo Social (83,45%) y Relaciones Internacionales (80,31%).

Mientras, las Ingenierías son las titulaciones en las que se concentra un mayor número de estudiantes masculinos. El grado en Ingeniería Informática es el que concentra mayor proporción de hombres con un 84,71%. Le siguen las simultaneidades de Ingeniería Informática + Inteligencia Artificial y Ingeniería Agraria + Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en ambos casos con un 75%. Le siguen, también con una proporción superior al 70%, los grados de Inteligencia Artificial (74,86%) e Ingeniería Aeroespacial (70,90%).

Tan solo una titulación en toda la Universidade de Vigo registra paridad entre su alumnado. Se trata de la simultaneidad de Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales, en la que están matriculados el mismo número de mujeres que de hombres.

Siguiendo estas líneas, las facultades que mayor presencia femenina tienen son la de Enfermería, con un 83,48%, seguida de Relaciones Internacionales (80,31%) y Educación y Trabajo Social (80,28%). Mientras, en la Escuela Superior de Ingeniería Informática (81,55%), en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (70,90%), la proporción de hombres es mayor.