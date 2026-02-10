El campus de Ourense acoge la conferencia "Illa de calor e incendios: unha aproximación dende a teledetección"

TRES SERVICIOS AFECTADOS
EXPERTO EN TELEDETECCIÓN
Detalles del evento
Un nuevo acto se celebrará en el campus de Ourense, la conferencia "Illa de calor e incendios: unha aproximación dende a teledetección". El encargado de este evento es José Sobrino, catedrático de Física de la Terra de la Universidad de Valencia, experto en teledetección y líder de la fase de consolidación de la misión térmica SIRIUS de la Agencia Espacial Europea. Asimismo, las entradas son gratuitas y no es necesario realizar una reserva.
El acto tendrá lugar el 12 de febrero de 2026, a las 12,00 horas, en el salón de actos del Edificio Politécnico. Este evento está organizado por la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, el Instituto de Investigación en Física, Computación y Ciencia Aeroespacial, el Instituto de Agroecoloxía y Alimentación y el Campus Agua.
