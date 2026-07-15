El Campus de Ourense cierra 15 de sus 24 grados en la segunda llamada

El segundo llamamiento a matrícula de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha cerrado las puertas de 15 de los 24 grados y dobles grados ofertados en el Campus de Ourense. Tras una primera fase en la que todas las plazas permanecieron disponibles, esta nueva actualización agota las vacantes del 62,5 % de las titulaciones ofertadas en Ourense.

Entre las carreras que han completado su cupo de alumnos destaca el PARS en Ingeniería Aeronáutica, que registra la nota más alta del campus con un 13,010. Le siguen de cerca Ingeniería Aeroespacial con un 12,316 y Relaciones Internacionales con un 11,836. También han colgado el cartel de completo disciplinas muy demandadas como Enfermería con un 11,190, la simultaneidad de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial (10,992), Derecho (8,048) o Trabajo Social (5,022), las cuales ya no admitirán a más estudiantes este año.

Por el contrario, todavía quedan 9 grados abiertos en Ourense para este período de matrícula. Entre ellos se encuentran Administración y Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería Agraria, que mantienen su acceso en el 5,000 mínimo, además de Ciencias Ambientales (5,202) o Turismo (5,162). Los estudiantes admitidos tienen desde este miércoles a las 00,01 horas hasta el jueves a las 23,59 horas para formalizar obligatoriamente su matrícula en la propia plataforma web.

Situación en Galicia

A nivel autonómico, este llamamiento ha clausurado el 65 % de las carreras, dejando sin plazas vacantes a 127 de los 195 grados gallegos. La calificación de acceso más alta se localiza en Santiago, donde la simultaneidad de Física e Matemáticas alcanzó un 13,338. El top autonómico de notas lo completan el PARS de Ourense (13,010), Odontoloxía (12,816), Medicina (12,812) y la doble titulación de Comunicación Audiovisual e Xornalismo (12,764).