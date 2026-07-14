El ligero baile de las notas de corte

Nada es definitivo. Eso es lo que deben tener claro aquellos estudiantes que se han quedado en lista de espera tras el primer llamamiento de matrícula universitaria. Los datos demuestran que las notas de corte iniciales rara vez son inamovibles. La mayoría acaba bajando al menos hasta medio punto, a veces incluso más. Tomando como referencia los resultados del último curso, hasta siete titulaciones del Campus de Ourense redujeron su “exigencia” desde la primera lista de admitidos a la última.

Evolución de las notas de corte del curso 2025-26

Las exigentes se relajan

Las carreras más demandadas y con los requisitos de acceso más altos tienden a desinflarse a medida que corren las sucesivas listas de espera. El caso más evidente es el Programa Académico con Recorrido Sucesivo (PARS) en Aeronáutica, que arrancó el proceso pidiendo un imponente 12,865 y acabó cerrando sus plazas con un 12,336. Un patrón idéntico se vivió en Ingeniería Aeroespacial, que pasó de un 12,376 inicial a un 12,130, y en Enfermería, que bajó de 11,387 a 10,982.

Otros grados con descensos notables en este tránsito estival fueron Geografía e Historia, cayendo desde el 6,118 hasta el 5,342, o la simultaneidad de ADE y Derecho (pasando de 7,925 a 7,586). Todas ellas son diferencias de apenas un punto; sin embargo, el poder acceder o no puede depender de una milésima.

El espejismo del cinco

Aunque parezca sorprendente, las notas de corte también pueden subir durante el proceso de matrícula. Hasta siete titulaciones comenzaron el primer llamamiento de 2025 exigiendo apenas un 5, una cifra puramente provisional que se disparó al finalizar el periodo de inscripción. La subida más espectacular fue la de Administración y Dirección de Empresas (ADE), que saltó de ese 5 inicial a un 8,084 definitivo. Otras opciones que arrancaron en un 5 y terminaron considerablemente más altas fueron la simultaneidad de Turismo y Geografía e Historia (que ascendió al 6,714), Turismo (5,566), Ingeniería Agraria (5,532) y Ciencias Ambientales (5,252).

Esta situación se debe a que el número de solicitudes que recibe la Universidad en un primer momento es menor al número de plazas que tiene ofertadas. A partir del cuarto llamamiento de matrícula entran también a formar parte aquellos alumnos que se presentaron a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por lo que su nota marca el resultado definitivo. El año pasado hasta nueve grados que se ofertan en el Campus cubrieron sus plazas con estudiantes de la extraordinaria.

Las “congeladas”

Con todo, en medio de esta fluctuación de cifras, existe un núcleo sólido de grados que no variaron su nota ni una sola centésima desde el primer día. Son opciones académicas que completan su cupo rápidamente o que mantienen una demanda muy ajustada a su oferta. Aquí destacan Relaciones Internacionales (inmóvil en 11,458), la simultaneidad de Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial (9,946), Inteligencia Artificial (9,090), o las carreras de la rama educativa como Educación Primaria (8,982) y Educación Infantil (8,036). Derecho y el PARS en Informática también se mantuvieron intactos en 7,622 y 7,568, respectivamente.

A la espera de lo que pasará este año, mañana, martes 14 de julio, se publicará un nuevo llamamiento de matrícula. Todo apunta a que los primeros grados podrían empezar a cerrarse. Por el momento, la única titulación de toda Galicia que ha cubierto sus plazas es Medicina. La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) decidió convocar a 675 estudiantes para las 403 plazas en la primera llamada y cerrarla desde el primer momento para que no repercuta en el resto de grados. La explicación de admitir a un número de estudiantes mayor al número de plazas se debe a que muchos alumnos de toda España solicitan la matrícula en muchas universidades y después acaban rechazando.