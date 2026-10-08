El Campus de Ourense debate sobre fincas limítrofes con ríos

La Facultad de Derecho del Campus acoge estos días el seminario “Dominio público hidráulico e réxime xurídico da propiedade privada lindeira”. Organizado por el grupo de investigación Medea Iuris Crea de la UVigo, el encuentro reúne a académicos, jueces, notarios y demás juristas para abordar las cuestiones legales que afectan a miles de propietarios de terrenos colindantes con cauces fluviales. Inaugurado ayer por la decana Susana Álvarez; Eva Fernández, profesora ayudante doctora de Derecho Civil y Sofía Salgado, contratada predoctoral FPU, la cita continuará hoy examinando los límites legales e indemnizaciones en fincas situadas junto a ríos como el Miño y el Sil. La iniciativa ofrece una visión completa desde el derecho civil y administrativo ante problemas cotidianos como vertidos, obras o crecidas.

Relacionado Ourense lidera el aumento de la matrícula de FP en Galicia

La primera jornada se centró en el ámbito civil, analizando la tutela de la propiedad, la reparación de daños e indemnizaciones y la coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad. Este jueves, la sesión abordará el área administrativa, estudiando el impacto de la escasez de recursos hídricos en las autorizaciones, el régimen urbanístico en zonas de servidumbre y los perímetros de protección de agua potable. La actividad forma parte de un proyecto de investigación financiado por la UVigo y la Diputación de Ourense (Inou 2026), en línea con la iniciativa estratégica Campus Auga.