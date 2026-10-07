Ourense lidera el aumento de la matrícula de FP en Galicia

Galicia registró este curso un nuevo récord de matrícula en la Formación Profesional, con 75.383 alumnos inscritos, casi un 6% más que el año pasado. Al frente de este crecimiento porcentual se encuentra la provincia de Ourense, con un aumento medio del 7,43% de los matriculados en sus centros. “Estamos propoñendo unha oferta que para o alumnado é atractiva, e é en definitiva un indicador de éxito da actual formación profesional”, celebró el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, en su visita a la Universidad Laboral.

Con un total de 7.053 estudiantes, las matriculaciones de la provincia se concentran en el área de Ourense (6.292 estudiantes), donde hubo un crecimiento del 7,54%. Por su parte, el eje territorial de Verín-Limia-Baixa Limia registró un alza del 7,39% y los centros de las zonas de Valdeorras - Trives - Caldelas - Viana crecieron un 5,67%.

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En lo que se refiere a otras provincias gallegas, Lugo registró un crecimiento del 6,76% y, aunque en números absolutos son las que aglutinan el mayor volumen de alumnado, A Coruña y Pontevedra registraron alzas más moderadas que se situaron en torno al 5,5% (un 5,44% y un 5,64%, respectivamente). Rodríguez destacó que los buenos resultados “non son froito dunda casualidade”, sino que se trata de un crecimiento ”sostido, racional, planificado e con lóxica”.

La Universidade Laboral incrementa su alumnado en un 17% El Instituto Universidade Laboral se consolida como un auténtico “polo tractor” de la Formación Profesional, tanto para la propia ciudad como para el conjunto de la provincia. Durante este año, el centro experimenta un notable incremento en sus matrículas, logrando sumar un total de 626 alumnos en estas enseñanzas. Esta cifra supone un aumento del 17,2% en comparación con los datos del pasado curso académico. Para dar una respuesta integral al alumnado, las instalaciones de la Universidade Laboral imparten un total de 18 ciclos formativos correspondientes a los diferentes niveles: grado básico, medio y superior. La oferta formativa del centro se complementa mediante la inclusión de cinco proyectos de FP Dual Intensiva y abarca familias profesionales clave como Transporte y mantenimiento de vehículos, Instalación y mantenimiento, y Fabricación mecánica, consolidando así su papel fundamental en la capacitación de nuevos profesionales cualificados dentro de este sector educativo. Destaca además el acuerdo de colaboración estratégico con Renfe, para formar a futuros profesionales del sector ferroviario.

Impulso del rural

El conselleiro quiso destacar también que el entorno rural gana cada vez más peso en la FP. Este curso ha experimentado un notable incremento de matrícula del 7,41%, sumando un total de 8.716 personas inscritas en algún ciclo formativo.

Sobre este aspecto, Rodríguez destacó que resulta “fundamental que nas zonas rurais poidamos ter oferta de formación profesional para asentar a mozos formados”. El objetivo es dar respuesta a los perfiles que demanda el tejido productivo local, recordando que las empresas “non están todas nas cidades”.

Matrícula por familias

En lo que respecta a las familias profesionales, de las 26 que se pueden cursar en Galicia, la matrícula crece en 20 de ellas. Las subidas más destacables son las de Seguridad y medio ambiente (+37,42%), Instalación y mantenimiento (19,25%), Agraria (+11,98%), Química (+11,96%), Actividades físicas y deportivas (+11,21%) y Edificación y obra civil (+10,37%).

El mayor número de alumnos lo concentran los ciclos de la familia de Sanidad con 11.508 personas matriculadas, seguidos por los de Administración y gestión con 9.773 matrículas, e Informática y comunicaciones con 8.426 matriculados. También cabe destacar el ciclo de Inteligencia artificial y big data (datos), de nueva implantación este curso, que arranca con 59 personas matriculadas.

Según las modalidades de formación, el grado superior concentra actualmente al 55,34% de todo el alumnado gallego de FP, sumando 41.718 matriculados y un aumento del 6,88%.