El Campus de Ourense logra más precisión climática para la agricultura

Los modelos climáticos globales carecen de la precisión necesaria para la planificación agrícola local debido a su baja resolución espacial (unos 100 kilómetros). Para solucionar esta limitación, el grupo EPhysLab-CIM del Campus de Ourense ha creado “AgroClimaIA”, un proyecto que proporciona datos meteorológicos de alta resolución para comarcas agrícolas estratégicas de la provincia.

Dirigido por el investigador Diego Fernández, el estudio busca lograr un sector agrícola “más tecnificado, sostenible y resiliente”. El trabajo se centra en dos motores económicos gallegos: el cultivo de la patata y el sector vitivinícola. Así, se seleccionaron como casos de estudio la comarca de A Limia, para el cultivo de la patata, y la comarca de O Ribeiro, para el sector vitivinícola, por ser localizaciones altamente representativas dentro de la provincia. En el caso de la patata, se amplió además el análisis a la comarca de Bergantiños, por su relevancia en el contexto gallego.

Mediante técnicas de reducción de escala, el equipo logró afinar las proyecciones climáticas hasta los 10 kilómetros. Se aplicaron a variables climáticas relevantes para cada cultivo, que se identificaron a partir de una revisión bibliográfica, el análisis de datos históricos y la consulta con especialistas del sector. Además, para capturar los cambios térmicos y de humedad que afectan a los cultivos -especialmente a la patata, muy sensible a la variabilidad por horas-, integraron redes neuronales de inteligencia artificial y métodos de corrección de desviaciones.

El sistema cruza datos históricos (1985-2014) con proyecciones futuras (2030-2059). “Este análisis permite evaluar los índices de maduración o el riesgo de pérdidas de producción al superar ciertos umbrales”, detalla Fernández, apoyado por las investigadoras Beatriz Arguilé y María Teresa de Castro.

Fruto de este proyecto, financiado por la Xunta, los datos ya están disponibles en una web para que productores y administraciones implementar una verdadera agricultura de precisión adaptada al futuro.