Desde Ciencias del Campus de Ourense se coordinan zonas de ensayos en distintos países y terrenos

Bajo la coordinación del Campus de Ourense, InBestSoil ha establecido zonas experimentales en diversas regiones de Europa, donde se están implementando técnicas innovadoras para mejorar la salud del suelo. Estas áreas, conocidas como “faros” o lighthouses, incluyen actividades en suelos agrícolas como:

• Suelo agrícola atlántico en Países Bajos, mediante la diversificación del cultivos con la inclusión de altramuz y trébol para aumentar la fertilidad del suelo mediante prácticas de agricultura ecológica.

• Suelo agrícola mediterráneo en Italia, con la aplicación de prácticas de agricultura de conservación para alcanzar una gestión sostenible del suelo.

• Suelo agrícola continental en Suiza, con la mejora de las estrategias agrícolas para incrementar el almacenamiento de carbono del suelo.

También incluye actuaciones en otros tipos de suelo y actividades:

• Agro-pastoreo en la dehesa española para regenerar suelos agotados.

• Agricultura en zonas periurbanas de Vilna y Zagreb para mejorar la infiltración del suelo y reducir inundaciones.

• Rehabilitación de suelos en minas abandonadas y mejora de suelos en bosques boreales utilizando restos de la industria maderera.

Estas iniciativas permiten evaluar y exportar las técnicas más eficaces a otros lugares, fomentando la inversión en soluciones sostenibles para la salud del suelo.

En Galicia, desarrollan un estudio de caso en la Mina de Touro (A Coruña), probando la aplicabilidad de tecnosoles para la mejora de las propiedades y funciones de suelos degradados por la actividad minera pasada, con resultados satisfactorios que permiten su aplicación y escalabilidad en otras zonas con problemas similares. En este sentido, analizan los suelos que permanecen sin restaurar y los restaurados en las últimas décadas, evaluando la riqueza generada en términos de biodiversidad y mejora de los parámetros edáficos.

Miguel Rodríguez Méndez - Departamento de Economía Aplicada

Miguel Rodríguez Méndez

“Evaluamos el impacto ambiental para poder traducirlo en euros”

Ourense, 1972. Catedrático de Economía Aplicada de la UVigo. Director del grupo GEN - Governances and Economic Research Network-, investigador en Economía Circular, métodos de análisis y Simulación en Economía.

Pregunta. ¿Cuál es su papel?

Respuesta. La evaluación económica de los experimentos que realizan. En particular, evaluamos el impacto ambiental de las prácticas que experimentan, transformando o traduciendo los impactos ambientales en términos físicos; es decir, en euros. Con esto, los políticos o agricultores pueden tomar decisiones más informadas, teniendo en cuenta no só la parte puramente productiva, agraria y beneficios o costes privados, sino también cuánto supone esto para la sociedad en cuanto a impactos ambientales.

P. ¿Cuál es la conclusión?

R. Por ejemplo, en el caso de Galicia, la mina Touro, observamos que los costes de restaurar la mina para acondicionarla ambientalmente, reverdecerla y darle un aspecto más natural, son muy importantes, pero se ven más que compensados por los beneficios sociales que supone la mejora de la calidad ambiental, una vez que valoramos económicamente dichos impactos.

P. ¿Se trata de un proyecto con beneficos tangibles?

R. Por supuesto, porque permite a los responsables políticos decidir sobre la pertinencia, la conveniencia o no de llevar a cabo ciertas prácticas.

David Fernández Calviño - Área de Edafología y Química Agrícola

David Fernández Calviño.

“El proyecto permite contactar con grupos europeos multidisciplinares”

Toén, 1979. Doctor por la UVigo, donde es profesor titular e investigador en el Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Vinculado al Instituto de Agroecología y Alimentación, área de la Edafología y Química Agrícola.

P. ¿Cuál es su papel?

R. Soy responsable de los análisis de suelo junto a otro socio. Mi función es coordinar los análisis de laboratorio. Más allá de la recolección de muestras de suelo, su traslado al laboratorio y su análisis, también analizamos numerosos parámetros de suelos recolectados en otras zonas de Europa.

P. ¿Cómo es el proceso?

R. Vamos con un equipo, tomamos las muestras de suelo, las traemos al laboratorio y desde aquí las procesamos. Realizamos una serie de análisis, como la biomasa microbiana o la capacidad de los suelos para respirar, para ver su actividad, la fertilidad o el secuestro de carbono.

P. ¿Cuáles son las conclusiones?

R. Hemos identificado ciertas prácticas agrícolas y de restauración del suelo que mejoran los parámetros biofísicos del suelo, es decir, su salud. Lo cuantificamos y vemos cómo se restaura o recupera la vida.

P. Como investigador, ¿qué significa para usted?

R. Participar en un proyecto de esta magnitud contribuye a financiar una parte muy importante de tu investigación. Y permite acceder y contactar con otros grupos europeos en procesos multidisciplinares.

Andrés Rodríguez Seigo - Coordinador de InBestSoil

Andrés Rodríguez Seigo

“Este es un reto grande. En suelos de Ourense tambien podríamos ayudar”

Vigo, 1987. Licenciado en Biología por la UVigo, en 2013, pertenece al Departamento de Biologia vegetal y Ciencias del suelo. Se doctoró en Ecosistemas Terrestres, usos sostenibles e implicaciones ambientales (2013-2016), estudiando el comportamiento de los metales en suelos urbanos, industriales, mineros y militares, así como técnicas de evaluación y remediación. Larga investigación en el extranjero

P. ¿Cuál es su papel?

R. Se trata de coordinar a todos a un grupo de personas que procede de diferentes instituciones en toda Europa, con diferentes casos prácticos. Me encargo de gestionar el proyecto día a día, coordinando que todo salga correctamente, porque, al final, cada paquete de trabajo realiza su trabajo individualmente, pero hay que estar al tanto de todos a diario, casi como una madre.

P. La problemática es común, pero cada caso es diferente.

R. Sí, cada caso tiene sus problemas, porque tenemos zonas forestales, zonas mineras, zonas urbanas, agrícolas... Los problemas de cada uno son totalmente diferentes entre sí con el nexo cómun de la degradación del suelo y su puesta en valor.

P. ¿Qué supone para usted como coordinador?

R. Un reto a todos los niveles, un aprendizaje continuo, a veces casi sin descanso, pero estoy muy contento. Como investigador es un reto y una oportunidad poder trascender el enfoque puramente académico, hacer visible el valor real del suelo y una oportunidad enorme de crecer que he tenido en el grupo BV1.

P. ¿Cuáles son sus primeras conclusiones?

R. Que invertir en el suelo es rentable tanto por las mejoras que genera como por los servicios ecosistémicos asociados, y que necesitamos más difusión de cómo invertir en el suelo puede ser rentable tanto para el ciudadano medio como para las propias empresas, que a menudo desconocen las posibilidades.

P. ¿Qué perfiles forman el equipo en Ourense?

R. El perfil es muy variado, hay químicos, biólogos, ambientólogos, ingenieros forestales, economistas…

P. ¿Cuál es la situación del suelo en Ourense y de qué forma podría aplicarse InBestSoil en la provincia?

R. En Ourense los problemas son muy variados, desde la presión agrícola por el uso del suelo o la erosión post-incendios. InBestSoil podría ayudar mediante la valorización de los servicios ecosistémicos del suelo, modelos de negocio e incentivos o integración con políticas y estrategias territoriales.

El patrocinador

Estás páginas responden a la idea, la iniciativa y el patrocinio de una empresa medioambiental ourensana, activamente comprometida con transmitir la necesidad y la importancia de la investigación y el conocimiento generados en el Campus de Ourense como valores refugio. Y sin ir más lejos.