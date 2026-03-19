El Campus de Ourense reivindica el uso terapéutico de las aguas termales

Las II Jornadas sobre Termalismo: Agua, Salud y Conocimiento celebraron este miércoles, en el Edificio Politécnico del Campus, la primera de sus dos citas. El objetivo principal de estes encuentros es visibilizar el potencial preventivo y terapéutico de las aguas mineromedicinales de la ciudad, un recurso todavía “infrautilizado” que los expertos buscan incorporar definitivamente a la práctica asistencial.

La inauguración contó con la presencia del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, quien reivindicó el termalismo como una clara “herramienta de bienestar”. También intervinieron representantes de la Academia de Enfermería de Galicia y de la Escuela de Enfermería de Ourense, quienes enmarcaron esta cita dentro del proyecto de especialización científica Campus Auga.

Diversos especialistas abordaron el ámbito termal desde la física del agua, el envejecimiento saludable, la historia romana y la gestión municipal. Como material complementario, se habilitó la descarga gratuita del libro electrónico con las investigaciones de la primera edición.

El ciclo tendrá su segunda cita el 25 de marzo, con una jornada sobre la investigación aplicada. Profesorado y alumnado de Enfermería presentarán estudios sobre los beneficios clínicos del agua de As Burgas en la fibromialgia, el acné, la dermatitis atópica y la higiene del sueño.