El salto desde la PAU a las aulas universitarias no siempre cumple las expectativas con las que los estudiantes eligen carrera, pero el Campus de Ourense logra retener cada vez a más alumnado. De los 855 jóvenes de nuevo ingreso que recibió en el curso 2023/24, un total de 133 habían abandonado sus estudios dos años más tarde, según el último balance publicado en el portal de transparencia de la Universidade de Vigo.

Esa cifra sitúa la tasa de bajas en el 15,6 %, lo que supone un descenso de 4,2 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior (19,8%) y marca el registro más bajo desde la pandemia.

Evolución del abandono académico

Tasa de abandono por titulación.

La curva evolutiva confirma un cambio de tendencia tras tres años consecutivos al alza. Después de tocar suelo en los cursos marcados por el covid (13,6% en 2020/21 y 12,9% en 2021/22), el abandono había repuntado de forma sostenida hasta alcanzar un pico del 19,8% en 2024/25. El retroceso actual devuelve al campus por debajo de su propia media histórica de las últimas ocho promociones (16,8%) y consolida su ventaja frente al conjunto de la UVigo (18,7%), cuya tasa mejora en más de tres puntos, a medio camino entre Pontevedra (10,0%) y Vigo (24,1%).

Las estadísticas vuelven a reflejar además una marcada brecha de género en las aulas ourensanas. El 18,2% de los hombres (74 de 406 matriculados) dejan la carrera, frente al 13,1% de las mujeres (59 de 449), una diferencia de 5,1 puntos porcentuales. Pese a ello, la distancia entre ambos sexos se ha reducido a la mitad respecto al curso anterior.

Por titulaciones

Por titulaciones, el mapa del campus muestra dos velocidades muy distintas. Los grados de reciente implantación y los de perfil vocacional o tecnológico lideran la retención. Relaciones Internacionales registra apenas un 3,8% de bajas (1 de 26 ingresos), seguida muy de cerca por Ingeniería Aeroespacial (3,9%, 2 de 51), Educación Primaria (5,1%, 4 de 78) e Inteligencia Artificial (5,6%, 3 de 54).

En el extremo opuesto, tres grados concentran las tasas más elevadas de abandono antes de llegar a tercero. Turismo encabeza la tabla con un 42,9% (6 bajas de 14 ingresos), mientras que Ciencias Ambientales (7 de 21) y Geografía e Historia (17 de 51) comparten un 33,3%, lo que equivale a uno de cada tres estudiantes. En números absolutos, sin embargo, el mayor volumen de bajas se concentra en las titulaciones más numerosas: Ingeniería Informática (29 de 140 ingresos, un 20,7%) y ADE (18 de 67, un 26,9%).

Las claves tras las bajas

Detrás de los porcentajes de abandono del campus hay motivos muy distintos según la facultad. En Turismo, donde dejaron la carrera el 42,9 % de los matriculados (6 de 14), el decano de Ciencias Empresariales y Turismo, Jesús Vázquez, apunta primero a la rápida salida laboral del sector. “Muchos alumnos se van de prácticas a cadenas como Riu o Hotusa, allí no les exigen el título final para contratarlos y pasan dos o tres años trabajando fuera”, explica.

A ello hay que sumar la distorsión estadística de estudiantes extranjeros que se matriculan en primero y desaparecen sin finalizar el grado. Para darle la vuelta a la situación, han pedido actualizar el plan de estudios y este curso ya han aumentando la matrícula de 21 a 38 alumnos. Entre sus deberes está también atraer a más alumnado vocacional, ya que la nota de corte baja hace que lleguen los que no entran en otros grados.

Relacionado Derecho es el grado más exigente en el Campus de Ourense

Muy distinto es el escenario en Ingeniería Aeroespacial, que firma su mejor dato histórico (3,9 %, solo 2 bajas de 51 ingresos). Su directora, Nieves Lorenzo, explica que el propio acceso actúa como filtro. “Las notas altas de entrada recortan la posibilidad de entrar si no tienes muy claro que quieres hacer esta carrera”, señala. Con grupos reducidos y “una atención más personalizada”, destaca que quienes superan los dos primeros cursos “ya estudian lo que les hizo soñar con ser ingenieros aeronáuticos” y eso les anima a seguir.