Canarias, destino favorito de los ourensanos en Año Nuevo

Aquellos ourensanos que pasan el Año Nuevo de viaje tienden a buscar destinos donde tomar las uvas sin abrigo, siendo las islas Canarias, uno de los destinos predilectos en esta época del año, máxime este 2026, donde muchos pueden hacer puente.

La tendencia cambia con respecto a las fechas anteriores a la Nochebuena, cuando los viajeros se fijan en mayor medida en ciudades que destacan por sus mercadillos navideños como pueden ser Praga, Viena o Múnich.

Desde las agencias de viajes de la ciudad aprecian un ligero aumento de las personas que deciden buscar algún destino vacacional durante estas fechas, cuando hace años era una extrañeza al tratarse de unas fechas con un carácter más familiar, pero inciden que la mayoría de viajes no son de larga duración, en su mayoría no pasan de los cuatro días. “Hasta ahora no era normal que la gente en Galicia se fuese por estas fechas”, resaltan desde Viajes Mao.

Las compañías de viajes destacan también un incremento de la elección de los ourensanos por lugares cálidos tras superar la época puramente navideña. “El 90% va buscando calor, en nuestro caso es hacia islas, Canarias y Madeira, y luego cruzando el charco destaca el Caribe, Costa Rica y Brasil”, apuntan desde Viajes Drados, indicando también que las grandes capitales como Londres o Nueva York continúan teniendo relevancia para pasar el Año Nuevo.

Desde Viaxes Piña añaden también a “Santo Domingo y México, para escapar un poco del frío”, como dos de los puntos de foco principales en cuanto a la búsqueda de un inicio cálido de 2026.

“Canarias es el destino que siempre funciona”, ratifican desde Viajes Olyma, los cuales añaden que “los mercadillos navideños se mantienen, pero bajan con respecto al puente de la Constitución”.

Más allá de los destinos de sol y playa, las capitales y grandes ciudades europeas son siempre un seguro y un atractivo. Desde Viaxes Low Cost marcan a Londres, París, Milán y Roma como las favoritas para sus clientes durante estas fechas, más todavía en el período entre Navidad y Fin de Año, al ser viajes cortos.

En este sentido, Viajes Mao añadió a Estambul como un destino que triunfa en este Año Nuevo para “algunas escapadillas de tres, cuatro días, que se está vendiendo super bien”, resaltan.

Desde la misma agencia aseguran también una importante incidencia de viajes a Tailandia e incluso también de safaris, especialmente en Kenia.

Baqueira en la mira

Para los aficionados a los deportes de nieve y a la montaña, este también es uno de los momentos clave para disfrutar de las mejores estaciones de esquí del país. Una elección de nicho, pero que, según las compañías de viaje, también ha tenido relevancia dentro de los viajes de Año Nuevo.

En concreto, Baqueira es la que se lleva el santo al cielo dentro de este sector. “Lidera sin duda, con diferencia”, subrayan desde Viajes Mao. Viajes Olyma destaca también a Formigal como una opción que funciona muy bien en estas fechas para el público ourensano.

Laponia en auge

Este año se ha puesto de moda, aunque todavía de forma minoritaria, el completo contraste a buscar el calor: viajar a Laponia. Más todavía en fechas anteriores, por el atractivo de Papá Noel, pero todavía tiene mercado en el comienzo de año. “Sobre todo Tromso y Rovaniemi, la capital de Laponia, que son destinos un poco más caros, pero la gente queda muy contenta por la experiencia de las auroras boreales, los trineos de huskies y renos”, señalan desde Viaxes Low Cost.