Ourense recibió el nuevo año entre música y protestas

Los ourensanos demostraron una vez más que el frío no supone un impedimento para recibir el año por todo lo alto. Fueron muchos los que optaron, tras tomarse las uvas, por salir a la calle para dar la bienvenida al 2026 rodeados de fiesta y de amigos. En la ciudad, la música estuvo acompañada de las protestas del sector ganadero y agrario, quienes sacrificaron pasar las campanadas en su hogar para reivindicar un futuro digno para el campo.

Lo hicieron la propia mañana del 31 de diciembre, con una tractorada por las calles de la ciudad, en la que clamaron lemas como “o rural non se rende” o “sen campo, a cidade non come”. Ya por la noche, siguieron con sus reivindicaciones en torno a la escultura El Ángel Caído, en la parte baja del parque de San Lázaro. Allí se concentraron alrededor del fuego que tanto los acompañó estos días y poco a poco se fueron sumando vecinos, quienes se solidarizaban con su lucha. Dos grandes altavoces permitieron a los concentrados recibir el año bailando al ritmo de la música y protestas.

Largas colas para conseguir un taxi. | Miguel Angel

Vecinos celebran con los manifestantes la noche de Fin de Año. | Miguel Angel

Noche tranquila

La noche transcurrió con tranquilidad en toda la provincia. En la ciudad, el año comenzó con un contenedor ardiendo en la calle Sáenz Díez alrededor de la una de la mañana. Este fue el primer incidente de una madrugada que dejó un balance de cuatro peleas y varias intoxicaciones etílicas, aunque ninguna de carácter grave. También hubo en la urbe seis llamadas de vecinos quejándose del ruido.

La zona de Vinos, donde se concentran la mayoría de los que deciden salir en Fin de Año, fue el escenario de uno de los avisos que requirió la presencia policial. Los agentes se desplazaron a la calle Luna tras ser alertados de que había un hombre, que estaba ebrio, acosando a mujeres. Sin embargo, al llegar se lo encontraron tirado en el suelo, previsiblemente como consecuencia del estado de embriaguez en el que se encontraba, y en el lugar nadie refirió haber visto ningún comportamiento coincidente con el del aviso.

Además, se produjo un accidente de tráfico con fuga. Sucedió sobre las 9,00 horas, momento en el que una conductora ebria se saltó un semáforo en rojo y golpeó un taxi en la intersección entre las calles Emilia Pardo Bazán y Canle, ubicadas en el entorno del Auditorio Municipal. La causante de la colisión se dio a la fuga, pero fue localizada momentos después en las inmediaciones conduciendo su vehículo.

Los servicios de emergencia hablan de una noche tranquila en términos generales, sin ningún suceso grave. Tras la paz, llegó la gloria con el tradicional chocolate con churros que el 1 de enero se convierte en un manjar para los que vuelven a casa después de una larga noche de celebración.

Basura en las calles

La resaca de una noche de fiesta dejó las calles del centro llenas de basura. | Miguel Angel

Lo que tampoco cambia es la estampa de las calles del centro de la ciudad llenas de basura cada 1 de enero, especialmente de vasos y botellas. Esto obligó a los servicios de limpieza a emplearse a fondo para que los más madrugadores del año pudieran dar el primer paseo del 2026 en un entorno limpio.