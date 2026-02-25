El caos en la Avenida de Portugal desata la indignación en Ourense: “Seguimos casi igual que al principio”
A PUNTO DE CUMPLIRSE 1 AÑO
A pocos meses de cumplirse el año desde el inicio de las obras, residentes y comerciantes critican la escasa presencia de operarios y los problemas de movilidad en la Avenida de Portugal en Ourense.
Las obras de humanización de la Avenida de Portugal, iniciadas en mayo de 2025 con una previsión de un año, han convertido el vial en un espacio “prácticamente intransitable”. A pocos meses de cumplirse el plazo, los vecinos denuncian la extrema lentitud de los trabajos, señalando que en las últimas semanas apenas se han visto cinco operarios en la zona: tres colocando adoquines y dos en el alcantarillado.
Este ritmo insuficiente mantiene tramos cortados y negocios bloqueados por maquinaria o ingentes cantidades de tierra. “En mayo hará un año del inicio y seguimos casi igual que al principio”, lamenta la dueña de un establecimiento que sufre la pérdida constante de clientela. El malestar se extiende a los residentes, que sufren cortes en el acceso a garajes y serias dificultades de movilidad en los portales para ancianos y carritos de bebés.
Tras las juntas de área de febrero, el PP ha exigido medidas para minimizar este impacto. La portavoz Ana Méndez denunció que el barrio está “bloqueado sin soluciones alternativas” y reclamó al Gobierno local que agilice la ejecución para aliviar la situación de residentes y comerciantes.
