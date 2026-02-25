Ourense se hunde bajo el abandono: baches, suciedad y calles intransitables

En Ourense, la degradación no entiende de barrios. El deterioro que castiga a buena parte de la capital se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para la ciudadanía, según confirma la última encuesta de GAD3 para La Región. Los vecinos son víctimas de una red viaria donde el asfalto parece rendirse: parches sobre parches, desniveles y levantamientos de adoquines dibujan una ciudad difícil de transitar y poco segura. Las intensas lluvias de este invierno solo han servido para agravar una herida que ya sangraba, dejando al descubierto socavones que no respetan ni las principales vías de entrada y salida.

La ciudad se hunde bajo el abandono: baches, suciedad y calles intransitables

Las imágenes que deja el día a día son desoladoras. En la Rúa Río Navea, el pavimento prácticamente ha desaparecido, obligando a los conductores a sortear una superficie impracticable. En la Avenida de Buenos Aires, los socavones exponen el firme hasta la base, mientras que en la Avenida de Portugal, las aceras presentan hundimientos peligrosos y baldosas levantadas junto a las alcantarillas.

Baches en la Rúa Río Navea.

Este abandono crónico ha pasado de ser una molestia a un peligro real. Los vecinos de Pena Trevinca llevaban semanas alertando de un hundimiento que, el pasado 27 de enero, terminó convirtiéndose en un enorme cráter que mantiene cortado el acceso principal al complejo hospitalario. Otros puntos, como la calle Castella Ferrer o Río Arnoia, también han sufrido cortes totales por reventones en una red de aguas obsoleta.

Abandono y suciedad

Pero el “quebradero de cabeza” no es solo el asfalto. La falta de mantenimiento se hace evidente en el mobiliario urbano. Los contenedores de basura presentan un estado lamentable: están cubiertos de pintadas y rodeados de maleza que crece sin control entre las losas de granito. El vandalismo también se ceba con el patrimonio; en el Casco Vello, las fachadas históricas están emborronadas por grafitis masivos que degradan el corazón turístico de la ciudad.

Pintadas en el Casco Viejo.

La insalubridad alcanza niveles críticos en solares abandonados, como el de la Rúa de San Francisco, convertido en un vertedero improvisado acumulando plásticos, escombros y restos de mobiliario a la vista de todos. A este escenario de suciedad se suma el grave deterioro hasta de las propias infraestructuras comerciales. El estado de las Galerías Centrales es alarmante: techos desplomados que dejan a la vista el entramado estructural y paredes con desconchados profundos que denotan décadas de nula inversión.