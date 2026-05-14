Cara a cara con “reproches” por el rectorado de la UVigo

La campaña electoral para elegir a la primer rectora de la Universidad de Vigo terminó este miércoles con el primer y único cara a cara entre Carmen García Mateo (Nós-Universidade) y Belén Rubio (H2040), un debate en el que, sin perder nunca las buenas formas y la cordialidad, confrontaron más que nunca las diferencias entre ambas propuestas.

Fue Rubio, que en la primera vuelta del pasado 6 de mayo se quedó a unos 7 puntos porcentuales de los resultados de García Mateo –ganadora con más de un 40% de los sufragios ponderados–, la que tuvo más que decir sobre la propuesta de su contrincante, de la que dijo que “carece de vicerrectorados de Internacionalización y Comunicación” y le reprochó no hacer público el nombre del candidato a ocupar el puesto de Gerencia. Carmen, por su parte, fue crítica con la actual gestión de los apoyos al personal investigador.

El debate estuvo estructurado en cinco bloques, el primero correspondió a la investigación y la financiación. Belén Rubio recordó en este punto que la universidad “está saneada” y que el gobierno del que forma parte logró “reducir las listas de acreditación” promocionando a un gran número de investigadores. Así, prometió que la política de profesorado “va a seguir siendo transparente” y aseguró que la UVigo va en “buenas condiciones” a negociar el nuevo plan de financiación con la Xunta. Sobre esto, dijo que “el cambio que promete Nós-Universidade es volver al pasado porque son los que gobernaron antes que nosotros”.

García Mateo indicó que la tramitación de proyectos para captar fondos está “cercana a la parálisis” debido a la burocracia “no sólo externa, sino también interna” de la UVigo y prometió recuperar la “ilusión” de que los investigadores quieran optar a dichos fondos.