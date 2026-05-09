El claustro de la UVigo tendrá 245 miembros

La Universidad de Vigo ya perfila la composición de su nuevo Claustro, el máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, que quedará integrado por 245 miembros tras las elecciones celebradas este miércoles.

A los 220 representantes elegidos en las urnas se sumarán otros 25 miembros natos, entre ellos la futura rectora -que será Carmen García Mateo o Belén Rubio-, además de decanos, directores de centros, la Secretaría General y la persona responsable de la Gerencia.

El campus de Ourense tendrá una presencia destacada en este nuevo órgano universitario. Del total de representantes elegidos, 44 pertenecen a centros ourensanos: 22 docentes del sector PDI-A (profesorado doctor con vinculación permanente), 6 del PDI-B (personal sin vinculación permanente o investigadores) y 16 estudiantes.

La Facultade de Ciencias será el centro ourensano con mayor representación en el sector PDI-A, con cinco miembros, seguida de Educación y Trabajo Social y la Escuela Superior de Ingeniería Informática, con cuatro representantes cada una. Ciencias Empresariales y Turismo contará con tres, mientras que Ingeniería Aeronáutica y del Espacio tendrá dos representantes. Historia y Relaciones Internacionales dispondrá de uno.

En el ámbito estudiantil, Educación y Trabajo Social será el centro con más peso dentro del campus ourensano, al lograr seis representantes en el Claustro. Sin embargo, la jornada electoral también dejó una ausencia significativa, ya que la Facultad de Ciencias de Ourense se quedó sin representación estudiantil al no presentarse ninguna candidatura, una situación que también se produjo en otros dos centros de Vigo y Pontevedra.

En conjunto, el nuevo Claustro estará formado por 101 representantes del sector PDI-A, 22 del PDI-B, 59 estudiantes y 38 miembros del personal técnico, de gestión y administración. Además,todavía quedan vacantes 31 plazas, la mayoría correspondientes al profesorado permanente.

Tras la publicación de los resultados provisionales, se abre ahora un plazo de reclamaciones hasta el martes 12 de mayo. La proclamación definitiva tendrá lugar el miércoles día 13, antes de la sesión constitutiva del nuevo Claustro y de la toma de posesión de la primera rectora mujer de la historia de la UVigo.