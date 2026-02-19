El Carmen estrena una cirugía pionera de rodilla
TÉCNICA INNOVADORA
La intervención liderada por Adrián Gallego impulsa la medicina de precisión con la primera prótesis personalizada de Galicia
El Hospital Recoletas Salud El Carmen de Ourense ha sido el escenario de un hito para la sanidad gallega: la implantación de la primera prótesis de rodilla personalizada de la comunidad. La intervención, liderada por el doctor Adrián Gallego, sitúa a la provincia en la vanguardia de la cirugía ortopédica nacional al aplicar principios de medicina de precisión.
A diferencia de los modelos estándar, este implante se diseña mediante un análisis tridimensional que replica la geometría natural y la alineación original de cada paciente. “No se adapta el paciente a la prótesis, sino que se fabrica una pieza exclusiva”, explica Gallego, quien ya había cosechado excelentes resultados previos con prótesis de cadera a medida.
Desde el punto de vista técnico, este avance simplifica el proceso quirúrgico y reduce el tiempo en quirófano. Esto conlleva una menor exposición del paciente y, fundamentalmente, una recuperación más ágil y un movimiento más fluido. Este nuevo procedimiento refuerza la oferta de soluciones ortopédicas avanzadas disponibles en el sistema sanitario ourensano.
