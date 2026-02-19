El Carmen estrena una cirugía pionera de rodilla

El Hospital Recoletas Salud El Carmen de Ourense ha sido el escenario de un hito para la sanidad gallega: la implantación de la primera prótesis de rodilla personalizada de la comunidad. La intervención, liderada por el doctor Adrián Gallego, sitúa a la provincia en la vanguardia de la cirugía ortopédica nacional al aplicar principios de medicina de precisión.

A diferencia de los modelos estándar, este implante se diseña mediante un análisis tridimensional que replica la geometría natural y la alineación original de cada paciente. “No se adapta el paciente a la prótesis, sino que se fabrica una pieza exclusiva”, explica Gallego, quien ya había cosechado excelentes resultados previos con prótesis de cadera a medida.

Desde el punto de vista técnico, este avance simplifica el proceso quirúrgico y reduce el tiempo en quirófano. Esto conlleva una menor exposición del paciente y, fundamentalmente, una recuperación más ágil y un movimiento más fluido. Este nuevo procedimiento refuerza la oferta de soluciones ortopédicas avanzadas disponibles en el sistema sanitario ourensano.