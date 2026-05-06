La Carreira Solidaria Ruta 091 ocasionará cortes de tráfico en Ourense

La celebración de la III edición de la Carreira Solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional, ocasionará restricciones y cortes de tráfico en el centro de Ourense el próximo domingo, 10 de mayo, por la mañana.

La Policía Local de Ourense desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los y las participantes durante las dos pruebas previstas: la de personas adultas, que comenzará las 10.30 horas, y la infantil/inclusiva, a las 11:30 horas.

Listado de cortes y restricciones de tráfico

08:30 horas : Corte de tráfico en la Glorieta de la Policía Nacional en dirección a la avenida de Otero Pedrayo para instalar la salida y a la meta. El tráfico procedente de Ponte Nova hacia el centro de la ciudad se desviará por la calle de Curros Enríquez . El procedente de Curros Enríquez en sentido de salida de la ciudad se desviará en el cruce con l a calle de Celso Emilio Ferreiro , por esta misma vía o ponerla calle de Sáenz Díez .

09.30 horas : Cierre de la calle de Curros Enríquez y de todos sus accesos .

10.00 horas: Corte del resto de viales por los que transcurren las carreras, hasta que estas rematen.

La categoría de personas adultas saldrá desde la Glorieta de la Policía Nacional y avanzará por Curros Enríquez, Sáenz Díez, Plaza de Concepción Arenal, Progreso, Bon Home, Xosé Ramón Fernández Oxea, calle de Lugo, calle del Vilar, plaza de la Herrería, Cervantes, Barreira, Plaza Mayor, Lamas Carvajal, calle del Paseo, Parque de San Lázaro y regreso por Curros Enríquez hasta la meta.

La categoría infantil/inclusiva discurrirá por un circuito entre la Glorieta de la Policía Nacional, Curros Enríquez y el parque de San Lázaro.