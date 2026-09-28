¿Sabe usted que la carrera por ser declarado mejor sendero homologado de España está que arde? ¿Que a falta de poco más de un mes, la ruta As Olas do Río Mao supera por poco más de 200 votos a la candidata extremeña? ¿Que Pablo Paz, representante de la asociación de vecinos de Puxedo (Lobios), pasó por Lucenza (Cualedro) y pidió adhesiones para el recorrido por el Xurés? ¿Y que la unión hace la fuerza?

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