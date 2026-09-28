¿Sabe usted que la carrera por ser declarado mejor sendero homologado de España está que arde?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el sendero de As Olas do Río Mao está en cabeza para ser el mejor sendero de España
¿Sabe usted que la carrera por ser declarado mejor sendero homologado de España está que arde? ¿Que a falta de poco más de un mes, la ruta As Olas do Río Mao supera por poco más de 200 votos a la candidata extremeña? ¿Que Pablo Paz, representante de la asociación de vecinos de Puxedo (Lobios), pasó por Lucenza (Cualedro) y pidió adhesiones para el recorrido por el Xurés? ¿Y que la unión hace la fuerza?
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