De la carrera por el Goya a Ourense: el drama portugués Terra Vil deslumbra en el OUFF

Uno de los estrenos que acoge este año el OUFF es el del drama portugués Terra Vil. Ambientado en un paisaje fluvial próximo al río Duero, este filme está precedido por su reputación: preseleccionado por la Academia de Cine de Portugal para los Premios Óscar y candidata a representar al país vecino como Mejor Película Europea en los Premios Goya 2027.

A los cines de España no llegará hasta los primeros meses de 2027, pero los asistentes al festival pudieron anticiparse y disfrutar ayer de esta obra que es candidata en la Sección Oficial Internacional. Cuenta la vida de un joven de 12 años que reside con un padre alcohólico. Sus vecinas son una madre y sus dos hijas y se acaba formando una estructura de apoyo mutuo entre dos hogares fragmentados.

Para hacer esta película, su director, Luís Campos, realizó un proceso de inmersión social. “La primera versión se escribió en 2012 e hicimos una investigación de seis semanas viviendo con la propia comunidad para retratar ese universo alrededor de la pesca de la lamprea, el trauma colectivo y el peso del patriarcado en el interior del país”, aseguró.

Campos estuvo acompañado de la reconocida actriz Lúcia Moniz, quien habló sobre Teresa, su personaje en este largometraje. Interpretó a una mujer que enfrenta el duelo tras perder a su marido en una tragedia local. “A película fala dunha memoria e dunha perda colectivas, pero sobre todo de que é o que queda e de como se reconstrúe unha vida a partir desa dor”, explicó la actriz.