Fin de la carrera al rectorado: las urnas esperan en la UVigo

La carrera a tres bandas por el rectorado de la Universidad de Vigo llega a su fin. Al menos por el momento. Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro cerraron este lunes dos intensas semanas de campaña en las que visitaron los centros de los tres campus para presentar sus proyectos y pedir el voto a los miembros de la comunidad universitaria. Los tres candidatos eligieron Vigo, el campus en el que trabajan para el último día de actividad electoral antes de pasar por las urnas este miércoles 6 de mayo.

Porteiro (ConSenso) celebró un acto en la Escuela de Ingeniería Industrial (en la que da clase), donde aprovechó para presentar su programa y al equipo que le acompaña, invitando posteriormente a los asistentes a unos pinchos para mantener un encuentro más distentido. Por su parte, Rubio (H2040) se acercó a la residencia de estudiantes para tomar “un café” con ellos, recordando las propuestas que tiene para el alumnado. Mientras, Carmen García Mateo (Nós Universidade) aprovechó la mañana para visitar las últimas facultades y por la tarde organizó un “tardeo” con música y pinchos.

Durante el día de hoy, los candidatos vuelven a tener prohibido pedir el voto, dejando una jornada de reflexión antes de ir mañana a las urnas. Están convocadas un total de 21.226 personas, más de 5.000 en el campus de Ourense. Habrá 27 mesas electorales, ocho de ellas en el campus de Ourense, que permanecerán abiertas para docentes, estudiantes y personal técnico.

Belén Rubio

A la espera de lo que decidan estudiantes, docentes y personal tecnico, la candidata de H2040 y actual vicerrectora de Investigación, Belen Rubio, valora estas dos semanas como”una experiencia maravillosa” y asegura estar “muy animada y con mucha energía” para lo que viene por delante. Su momento más especial en la campaña, cuenta, fue un acto en Ourense “al que llegó tarde uno de los estudiantes del Programa de Mayores y empezó a repartir abrazos a todo el equipo”. Sus sensaciones para las elecciones de este miércoles son buenas aunque no niega que “la responsabilidad pesa tanto que a veces me da un poco de miedo”.

Carmen García Mateo

La candidata de Nós Universidade y catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones asegura que de esta campaña se queda con la oportunidad de haber podido conocer a mucha gente durante las visitas a centros a las que no ponía cara, pero que ya conocía por mails o contactos no personales. “Esa idea de cambio, esa idea de solvencia, esa idea de acabar con la improvisación cala, ya digo, tanto en las intervenciones públicas como después en las entrevistas más privadas”, apunta García Mateo.

Jacobo Porteiro

El candidato de ConSenso y catedrático de Motores asegura que estas dos semanas fueron muy intensas y asegura que “tiene muchísimas anécdotas”, pero prefiere quedarse con que fue “una campaña muy constructiva, en término positivos y con buen talante”, cosa que agradece a sus dos contrincantes. Pone fin a la campaña con buen sabor de boca y “convencido” de que podría ser rector, puesto para el que se ve preparado.