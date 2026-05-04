Vivienda, titulaciones e IA: las propuestas de la UVigo en las elecciones a rector

El proceso electoral que vive la Universidade de Vigo entra en su recta final, y las candidaturas al Rectorado ponían sobre la mesa en suúltimo debate sus proyectos estratégicos, que incluyen al Campus de Ourense, donde se espera potenciar la ventaja que tiene el centro universitario en la investigación de Inteligencia Artificial (IA), así como potenciar su autonomía y aprovechar las particularidades de la ciudad para garantizar vivienda a los estudiantes.

Belén Rubio, Jacobo Porteiro y Carmen García Mateo coinciden en la necesidad de modernizar la institución, aunque proponen distintos caminos para fortalecer el tejido universitario ourensano. En el ámbito de las infraestructuras, la vivienda es el eje principal. Belén Rubio propone ampliar la actual residencia universitaria de Ourense y buscar opciones de alquiler en el casco histórico.

Por su parte, Carmen García Mateo defiende un cambio en el modelo de financiación para que los fondos no dependan solo del número de alumnos matriculados.

Jacobo Porteiro apuesta por una gestión “de abajo hacia arriba”, otorgando mayor autonomía a las facultades para que definan su propia oferta académica basándose en sus fortalezas locales.

Financiación y agilidad

A ojos de Rubio, “la Universidad no está para ahorrar; lo importante es que el dinero vaya para los servicios”. Jacobo Porteiro pone el foco en la agilidad administrativa, pues “necesitamos herramientas modernas de gestión para que los profesores puedan dedicar su tiempo a la docencia”. Finalmente, Carmen García Mateo incide en la responsabilidad financiera. “Estamos financiados por debajo de lo que se nos promete; la universidad pública debe ser un motor económico para Galicia”, explicaron en el último encuentro de candidatos.