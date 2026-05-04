Vivienda, titulaciones e IA: las propuestas de la UVigo en las elecciones a rector

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El proceso electoral que vive la Universidade de Vigo entra en su recta final, y las candidaturas al Rectorado ponían sobre la mesa en suúltimo debate sus proyectos estratégicos, que incluyen al Campus de Ourense, donde se espera potenciar la ventaja que tiene el centro universitario en la investigación de Inteligencia Artificial (IA), así como potenciar su autonomía y aprovechar las particularidades de la ciudad para garantizar vivienda a los estudiantes.
Belén Rubio, Jacobo Porteiro y Carmen García Mateo coinciden en la necesidad de modernizar la institución, aunque proponen distintos caminos para fortalecer el tejido universitario ourensano. En el ámbito de las infraestructuras, la vivienda es el eje principal. Belén Rubio propone ampliar la actual residencia universitaria de Ourense y buscar opciones de alquiler en el casco histórico.
Por su parte, Carmen García Mateo defiende un cambio en el modelo de financiación para que los fondos no dependan solo del número de alumnos matriculados.
Jacobo Porteiro apuesta por una gestión “de abajo hacia arriba”, otorgando mayor autonomía a las facultades para que definan su propia oferta académica basándose en sus fortalezas locales.
A ojos de Rubio, “la Universidad no está para ahorrar; lo importante es que el dinero vaya para los servicios”. Jacobo Porteiro pone el foco en la agilidad administrativa, pues “necesitamos herramientas modernas de gestión para que los profesores puedan dedicar su tiempo a la docencia”. Finalmente, Carmen García Mateo incide en la responsabilidad financiera. “Estamos financiados por debajo de lo que se nos promete; la universidad pública debe ser un motor económico para Galicia”, explicaron en el último encuentro de candidatos.
Tras el cierre de la campaña electoral hoy lunes 4 de mayo, la comunidad universitaria está llamada a las urnas el miércoles día 6. Se han dispuesto 27 mesas electorales, ocho de ellas en el campus de Ourense, que permanecerán abiertas para que docentes, estudiantes y personal técnico elijan a la persona que dirigirá la institución los próximos seis años. Los resultados provisionales se publicarán esa misma jornada tras el recuento de los votos ponderados.
El censo de toda la universidad asciende a 21.226 personas, de las cuales, más de 5.000 corresponden al campus de Ourense. Dentro del Personal Docente Investigador (PDI), 219 personas están llamadas en la categoría “A”, y otros 318 de la “B”.
En cuanto al alumnado -que cuenta con un voto ponderado del 25%-, 4.765 alumnos de primer, segundo y tercer ciclo del campus ourensano podrá participar en el proceso electoral, siendo la Facultad de Educación la más numerosa, sumando 1.438 estudiantes; por 8.760 del campus vigués -de los cuales 3.067 son de la Escuela de Ingeniería Industrial- y otros 3.490 en los centros de Pontevedra. Del personal técnico, están llamados a las urnas 766 personas.
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